Semana pirata

El Museo de los Niños de Brownsville inauguró el sábado la “Semana del Pirata” con música en vivo, comida, juegos y premios para los más pequeños de la familia.

Las festividades en el museo continúan desde este lunes a viernes con juegos y actividades de temática pirata durante las horas regulares del museo.

“Hoy es nuestro inicio oficial de toda la semana, así que tendremos juegos y actividades en todo el museo de lunes a viernes”, dijo Bert García, gerente del museo y coordinador voluntario. “Tenemos vendedores aquí que hacen ‘pasteles de embudo’ (y) el zoológico está aquí con animales. Con suerte, esto es algo que podemos hacer, o pensar hacer el próximo año”.

García indicó que el museo es un gran lugar para que los niños desarrollen sus habilidades con el juego interactivo. Dijo que es un lugar seguro y abierto para que vengan, exploren y jueguen.

“Nuestro lema es ‘un mundo de aprendizaje a través del juego’ y se debe a que el juego interactivo es una experiencia de aprendizaje y es cómo desarrollar no solo habilidades motoras sino también habilidades de comprensión que normalmente no se desarrollarían con medios no interactivos como la televisión” recalcó.

“Especialmente en sus años de desarrollo, de 0 a 7, eso es muy importante, especialmente con niños que ya no juegan tanto afuera. Este es un lugar seguro y abierto para que vengan a explorar y jugar”.