La aplicación de la ley en el bajo Valle del Río Grande ha reforzado la aplicación de las órdenes de gestión de emergencias emitidas por los gobiernos de los condados y ciudades a medida que el peligro presentado por el COVID-19 se disipa.

Las medidas se produjeron después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiera el martes una orden estatal que ordena a los residentes de Texas quedarse en casa a menos que participen en actividades esenciales, reflejando órdenes de emergencia similares emitidas en otros estados.

Los nuevos esfuerzos de aplicación varían desde puntos de control hasta un grupo especial de patrulla creado para monitorear si los residentes cumplen con los requisitos destinados a mantenerlos en casa a menos que sea absolutamente necesario.

El sheriff del Condado Cameron, Omar Lucio, anunció durante una conferencia de prensa el martes que el departamento había reunido una fuerza especial para patrullar. Los agentes asignados al equipo estarán en las carreteras del condado las 24 horas del día, según el sheriff. “Van a estar ahí afuera haciendo nada más que revisar cada vehículo que pasa. Si hay dos personas en el vehículo, serán detenidas. Si hay una familia, todos van a ser citados “, dijo.

“Hemos estado emitiendo citatorios, pero eso no es suficiente”, dijo Lucio.

Explicó que el departamento puede tener que establecer bloqueos de carreteras si siente que el público no se está adhiriendo a la ordenanza de perma-necer en casa y va a revisar los estacio-namientos de las tiendas de comestibles, los hoteles y cualquier lugar donde sientan que la gente podría estar haciendo viajes innecesarios o viajando en grupos.

El departamento emitirá multas, pero también tiene como objetivo educar al público y mantener a los residentes fuera de las cárceles del condado de acuerdo con la guía emitida por la Comisión de Texas sobre Normas de la Cárcel que recomienda la liberación de delincuentes no violentos durante el brote de coronavirus.

“Si tienen que detener a alguien y él no tiene motivos para estar allí, recibirá una citación. Si tiene otros cargos, los agregaremos. Todo depende de la persona. Intentamos no arrestar a las personas porque no sabemos si están enfermas o no. Pero, si tenemos que hacerlo, lo haremos”, dijo Lucio en una llamada telefónica el miércoles.

Lucio dijo que sus agentes habían emitido 47 multas. Para el jueves por la tarde, el departamento anunció que había emitido 27 más.

“De 235 paradas de tráfico a partir de las 3 p.m. ayer (miércoles) a las 8 a.m. de esta mañana (jueves) solo se encontró que 27 personas estaban violando la orden y recibieron una multa. Nuestros esfuerzos continuarán para proteger al público”, escribió la oficina.

“Entendemos que cada parada de tráfico es única y existen diferentes razones para viajar. Los diputados ejercen una discreción extrema al tomar la decisión de emitir una multa en violación de la orden del jue “, escribió el departamento en una publicación de Facebook el jueves.

El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño Jr., se reunió con un grupo de médicos con sede en Brownsville después de una conferencia de prensa el miércoles para analizar y discutir las medidas de aplicación del condado. El Dr. Ricardo Martin Schwarcz, un neumólogo de cuidados críticos que representa a sus 30 colegas en todo el Valle, instó al juez a actuar para controlar la propagación en este momento.

Schwarcz advirtió a los periodistas que el Valle no tendrá suficientes ventiladores y camas en la UCI para tratar a los pacientes si la propagación se adelanta a los trabajadores de la salud, que arriesgan sus propias vidas para tratar a los pacientes. El médico agregó que las tasas de mortalidad aumentan una vez que un paciente usa un ventilador, citando “Más del 80 por ciento de los pacientes que usan ventiladores morirán”.

Los departamentos de policía locales han estado trabajando con las ciudades para implementar más medidas de protección. En Brownsville, el jefe Felix Sauceda explicó esta semana que los oficiales han recibido instrucciones de usar discreción. “En primer lugar, estamos educando a nuestra comunidad. Estamos trabajando con los miembros de nuestra comunidad y nuestros socios sobre el requisito y lo que realmente exige y recomienda “, dijo.

“La aplicación es estrictamente discrecional y generalmente significa un último recurso”, dijo. El jefe confirmó el miércoles que el departamento había arrestado a seis personas por violar la orden de gestión de emergencias.

La lista de reclusos de la policía de Brownsville mostraba a 16 personas arrestadas desde el 26 de marzo acusadas de violar el plan de manejo de emergencias, algunas de las cuales pueden haber sido mejoradas en los grados de castigo agregados a cargos separados de acuerdo con la Declaración de Desastres del Gobernador Greg Abbot.

Sauceda abordó las preocupaciones planteadas por los organizadores locales con respecto a los trabajadores indocumentados que no pueden obtener licencias de conducir en Texas y están preocupados por la presencia policial adicional. “No es un procedimiento operativo estándar que le solicitemos su estado de ciudadanía. Continuamos sirviendo a nuestra comunidad como siempre lo hemos hecho”, dijo.

El jueves, el alcalde de Brownsville, Trey Méndez, anunció nuevas medidas de aplicación derivadas de la decisión del sheriff de detener y multar vehículos que contienen más de una persona. “La premisa para esta cita sería que las personas no están cumpliendo con la orden de distancia social de seis pies del Estado y el Condado”, escribió en una publicación de Facebook.

Méndez declaró que el Departamento de Policía de Brownsville comenzará a realizar paradas de tráfico y puntos de control más tarde el jueves para garantizar que los residentes cumplan con los requisitos. “Están esperando instrucciones de la oficina del fiscal de distrito para garantizar que se aplique (la ordenanza)”, escribió.

Treviño confirmó el número de casos positivos de COVID-19 en 46 en todo el condado durante una conferencia de prensa el jueves. De estos, 18 estaban en Brownsville. El número total de pruebas administradas fue de 262, con 108 pacientes con resultados negativos. Tanto Treviño como Méndez indicaron que los funcionarios esperan que los números aumenten a medida que haya más kits de pruebas disponibles para los médicos locales.

Méndez confirmó en Facebook que el Aeropuerto Internacional de Brownsville-South Padre Island estaba cumpliendo con la orden de Abbott que requería que los viajeros de ciertas áreas se auto-pusieran en cuarentena por un período de 14 días. El Departamento de Seguridad Pública de Texas está evaluando a los viajeros que llegan de Louisiana, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California, Washington y Atlanta, Georgia; Chicago, Illinois; Detroit, Michigan; y Miami, Florida, según el alcalde.

“El tráfico de nuestro aeropuerto se ha reducido al mínimo y solo los pasajeros con boleto pueden ingresar a las instalaciones”, escribió Méndez. Dijo que se espera que los casos del virus alcancen su punto máximo el 5 de mayo.

“Si todos ponemos de nuestra parte, podemos salvar vidas”.

La ciudad de Port Isabel anunció el jueves un nuevo conjunto de restricciones que prohíbe que más de dos personas viajen en un vehículo privado. No se permiten personas menores de 14 años en las empresas que venden comestibles y suministros.

Los residentes no están permitidos en las calles, aceras, callejones y parques a menos que realicen actividades esenciales. “La presencia de cualquier persona que no sea esencial para el derecho de paso público entre las 11:30 p.m. y 6:30 a.m. se considerará evidencia a primera vista de una violación de esta orden”, indica el documento.

Las excepciones incluyen caminar o correr de acuerdo con las reglas de distanciamiento social, el personal esencial para la función de las empresas y los viajes para obtener servicios esenciales como atención médica, alimentos y suministros.

En Los Fresnos, el jefe de policía Héctor González dijo que su departamento no había realizado arrestos hasta el miércoles por la tarde. “Hemos estado haciendo contacto con los ciudadanos a través de paradas de tráfico. Más que nada, estamos tratando de educar al público”, dijo.

Según el jefe, la ciudad establecerá retenes. La información sobre esto se publicará en la página de Facebook de la ciudad. Los oficiales tienen volantes preparados para entregar al público. “Nuevamente, nuestro propósito no es citar a estas personas. Solo queremos asegurarnos de que si están de viaje, tendrán que ser esenciales: razones médicas, relacionadas con el trabajo, cosas así”.

En Harlingen, el comandante David Osborne dijo que los oficiales han estado patrullando la comunidad y buscando vehículos y personas entre las horas de toque de queda, desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada. .

Confirmó que el departamento estaba emitiendo principalmente multas.

Al igual que otras ciudades en el área, Harlingen establecerá retenes para mantener el cumplimiento de las órdenes de refugio en el lugar. “Acabamos de recibir orientación inicial del Condado de Cameron con respecto a los puntos de control reglamentarios. Estamos trabajando para implementar retenes según sea necesario, de conformidad con las órdenes del juez”, dijo Osborne.