Tom Cruise quiere rodar película en el espacio

México, 5 May (Notimex).- Después de protagonizar la saga de acción Misión imposible, en donde el actor estadounidense Tom Cruise superó diversas adversidades, ahora se reunió con Elon Musk, dueño de la compañía SpaceX, que trabaja con la NASA, para rodar una película en el espacio. Aunque el proyecto aún se está desarrollando y no existe mucha información al respecto, la revista Deadline explicó que el actor piensa interpretar una aventura narrada, que aún no tiene ningún estudio cinematográfico detrás y será un filme independiente a Misión imposible. Con sus 57 años, Cruise ha saltado, se ha colgado de un helicóptero y ha escalado un alto edificio, poniendo en riesgo su vida ante posibles lesiones. Su nueva misión será crear en el espacio exterior una locación real y dejar de lado la animación que lo represente. Actualmente, quien ha sido nominado en tres ocasiones por el premio Oscar, por los filmes Magnolia, Jerry Maguire y Nacido el 4 de julio, se encuentra esperando la reanudación del rodaje de Misión Imposible 7 y el estreno de Top Gun: Maverick, ambas retrasadas por la propagación del COVID-19. "Nunca ha habido un protagonista que se ponga en riesgo tan a menudo como Cruise para lograr las secuencias de acción más realistas posibles. Si tiene éxito filmando un proyecto en la nave espacial de Musk, figurará él solo en el libro de los récords de Hollywood", expresó Deadline, en una noticia que ha sido replicada por diversos medios internacionales. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

