Tame Impala anuncia nueva fecha para la Ciudad de México

Ciudad de México, 24 Mar (Notimex).- La agrupación australiana Tame Impala, liderada por Kevin Parker, anunció una nueva fecha para su concierto en la Ciudad de México, después de que tuvieran que posponer su presentación del 19 de marzo, por la pandemia del COVID-19.

Será el próximo 10 de septiembre cuando Tame Impala pise suelo mexicano, después de también posponer su participaron en el festival Pa'l Norte, que ahora se celebrará el 11 y 12 de septiembre. Los organizadores del evento anunciaron que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha.

La agrupación regresa después de sus exitosas presentaciones en el Corona Capital de Guadalajara y el Palacio de los Deportes, aunque ahora lo harán acompañados de MGMT y Clairo.

Canciones como Feels Like We Only Go Backwards, Apocalypse Dreams y New Person, Same Old Mistakes harán eco en el recinto, aunque también se presentará el cuarto material discográfico de estudio titulado The Slow Rush, que dieron a conocer en febrero de este año.