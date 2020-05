Previous Next Se busca justiciera Ruby Rose anunció recientemente que no volverá a encarnar a Batwoman en su segunda temporada.

MADRID, España —Ruby Rose anunció recientemente que no volverá a encarnar a Batwoman en su segunda temporada. Tras conocerse la noticia, The CW reveló que la serie seguiría en marcha y que buscaría una nueva actriz “miembro de la comunidad LGBTQ” para los siguientes capítulos. Con estas pistas, ya han comenzado a sonar algunos nombres para convertirse en la próxima protagonista de la ficción. Estas son siete candidatas. Ashley Platz Conocida por sus roles en Grey’s Anatomy o GLOW, Ashley Platz llegó a hacer el casting para Batwoman. Platz se identifica como pansexual, cumpliendo el criterio de formar parte de la comunidad LGBTQ. No es ajena al mundo de los superhéroes ya que anteriormente participó en Agentes de SHIELD. Stephanie Beatriz Se ha convertido en un icono bisexual tanto fuera como dentro de la pantalla tras encarnar a Rosa Diaz en Brooklyn Nine-Nine. Además la actriz reveló en Twitter su interés por Batwoman, asegurando que lee todo lo relacionado con la producción. Kate McKinnon Algunos apuntan a que Kate McKinnon sería perfecta para encarnar a Kate Kane por su gran parecido con Rachel Skarsten, hermana gemela de la superheroína en la ficción. A esto se suma que la actriz y humorista es lesbiana. Briana Venskus Sería una opción acertada en cuanto al parecido físico con Ruby, además de por su experiencia en series como Agentes de SHIELD o The Walking Dead. Ya apareció en Supergirl dando vida a otro personaje, lo cual acabaría con la coherencia de la trama de cara a futuros crossover. Jacqueline Toboni Jacqueline Toboni se convirtió en un icono lésbico tras dar vida a Sarah en L: Generación Q y a Jo en Easy. También cabe destacar la gran popularidad que alcanzó gracias al rol de Theresa Rubel en Grimm, serie en la que trabajó durante tres años. Crystal Reed Crystal Reed no es nueva en esto de las películas y series de superhéroes. Anterior-mente trabajó en Teen Wolf, Gotham y en la serie cancelada sobre la Cosa del Pantano para DC Universe. Daria Berenato Si lo que de verdad está buscando The CW es una heroína de acción, la luchadora de la WWE Daria Berenato es la elección perfecta. Además ya tiene experiencia delante de las cámaras tras aparecer en títulos como The Honour o Fratello. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

