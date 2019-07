Sabe trabajar en equipo

MONTERREY — Un video que se volvió viral en redes mostró la reacción de Raymundo Rivera Garza cuando se enteró de que obtuvo trabajo en la cadena Cinépolis.

“Soy un fan del cine, me gusta mucho”, dice el joven de 18 años, quien lleva un par de semanas en el empleo. “Estoy en la dulcería, en la parte de palomitas, cocas, hot dogs y nachos, y me gusta mucho hacer eso”.

El chico, quien presenta una discapacidad intelectual leve, también es egresado del proyecto PISYE de la UDEM.

“Ahí me enseñaron a trabajar en equipo y muchas cosas muy buenas. Yo les digo (a los alumnos PISYE) que estudien mucho, que saquen buenas calificaciones”.

Para su mamá, Karina Garza, es importante que Raymundo sea independiente.

“Nuestro objetivo es que él sea autosuficiente porque nosotros (los papás) no somos eternos”, comparte. “Creo que el tema aquí es que no hay imposibles. No importa si vives con discapacidad; si tienes las ganas, vas a salir adelante y te vas a poder desempeñar en un trabajo”.

Ella espera que el caso de su hijo genere conciencia sobre la vida, los sueños, las expectativas y las ganas de trabajar de las personas con discapacidad.