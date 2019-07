Previous Next “Spider-Man” opaca estrenos y ocupa la cima de la taquilla Esta imagen publicada por Sony Pictures muestra a Zendaya y a Tom Holland en una escena de "Spider-Man; Far From Home".

LOS ÁNGELES, California — “Spider-Man: Far From Home” celebró otro fin de semana en el primer sitio de la taquilla de Estados Unidos y Canadá el domingo, opacando a la cinta de terror “Crawl” y a la comedia “Stuber”, las cuales apenas dejaron huella en su primer fin de semana en cartelera. La secuela de “Spider-Man” sumó 45,3 millones de dólares a su recaudación doméstica, aumentándola a 274,5 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. “Toy Story 4” ocupó el segundo sitio con 20,7 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera. Sin embargo, los estrenos tuvieron dificultades. “Crawl”, un thriller de Paramount Pictures, debutó en tercer lugar con una recaudación estimada de 12 millones de dólares. Y “Stuber” se recuperó de un comienzo difícil con 8 millones de dólares en más de 3.000 cines de Estados Unidos y Canadá. La película protagonizada por Kumail Nanjiani y Dave Bautista tuvo un costo de producción de aproximadamente 16 millones. Es la cinta más reciente de Fox en ser estrenada por Disney. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Reflector on Sunday, July 14, 2019