Plácido Domingo cancela conciertos en España La estrella de ópera Placido Domingo saluda a los espectadores al final de un concierto en Szeged, Hungría. Domingo canceló sus próximas actuaciones en una de las principales óperas de España.

MADRID, España — Plácido Domingo canceló sus próximas actuaciones en una de las principales óperas de España, mientras las autoridades y las salas musicales del país natal del tenor revisan sus lazos con el superastro luego que éste se disculpó por haber acosado sexualmente a mujeres a lo largo de dos décadas. El propio Domingo decidió cancelar su participación en cinco funciones de “La Traviata” programadas para mayo, previo a una reunión del jueves en la que la comisión ejecutiva del Teatro Real en Madrid decidiría su caso. El anuncio llega mientras algunas instituciones públicas y teatros españoles continúan rompiendo lazos con el cantante, que por años ha sido reverenciado como un “maestro” y sido fuente de orgullo para muchos en el país. Uno de ellos fue el Palau de les Arts, una ópera de vanguardia financiada con fondos públicos en la ciudad de Valencia, en el este de España. El recinto anunció el jueves que, “en coherencia con los valores que sustentan... (la) institución”, retirará el nombre del tenor de su popular programa de entrenamiento para cantantes de ópera y descartó futuros contratos con Domingo. “Desde la institución se considera que cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es intolerable”, dijo el Palau de les Arts en un comunicado. También una asociación musical en la ciudad española de Úbeda anunció el jueves que cancelaría el concierto de Domingo previsto para el 3 de mayo, a la vista de “los acontecimientos informativos” de esta semana. Más temprano, el Teatro Real dijo tras enterarse de la propia cancelación de Domingo, que la institución “se reafirma en su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole, y en su permanente solidaridad con las víctimas”. El miércoles, el gobierno español canceló dos actuaciones de Domingo programadas en Madrid, haciendo de España el primer país europeo que canceló presentaciones del astro desde que emergieron acusaciones en su contra el año pasado en Estados Unidos. El Ministerio de Cultura español anunció la cancelación “en solidaridad con las mujeres afectadas” que han acusado al tenor de conducta inapropiada, así como para plantar cara al acoso sexual. Domingo había declarado el martes que asumía “plena responsabilidad” por sus acciones y se disculpó por “el daño” causado a las mujeres, luego que una investigación del principal sindicato estadounidense de artistas de la ópera concluyera que el celebrado cantante se comportó de forma inapropiada cuando ocupaba posiciones de responsabilidad en las óperas de Washington y Los Ángeles. La pesquisa del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales, una de las dos investigaciones independientes iniciadas el año pasado, encontró a 27 personas que dijeron haber sufrido acoso sexual o presenciado un comportamiento inapropiado de Domingo, según dijeron a The Associated Press personas conocedoras del reporte. La respuesta de Domingo a la pesquisa sindical fue muy distinta de sus declaraciones iniciales sobre el tema, en las que negó las acusaciones. Muchos expertos, políticos y artistas españoles salieron en su defensa cuando AP reportó las acusaciones en primer lugar en 2019. Varias compañías estadounidenses cancelaron con rapidez actuaciones de Domingo y cortaron lazos con el tenor, pero hasta ahora los espectáculos en España han sido los únicos cancelados en Europa. El 22 de marzo Domingo tiene previsto actuar en Hamburgo, Alemania. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

