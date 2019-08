Marvel celebra 80 aniversario con un gran comic

LOS ANGELES, California — Marvel Comics celebra su 80 aniversario con un enorme número que rinde homenaje a su historia y presenta un objeto con implicaciones futuras para para el universo de superhéroes.

El número 1.000 de Marvel Comics, disponible a partir del miércoles, rinde homenaje a muchos de los personajes más reconocibles de Marvel, incluyendo Iron Man, Hulk y Spider-Man, además de que le da espacio a otros menos conocidos. Cada página está dedicada a un año en la historia de Marvel, la primera recuenta la creación de Human Torch (Antorcha Humana) incluido en el primer número de Marvel Comics en 1939.

Tiene historias serias y cómicas, como la página dedicada a 1944 en la que Capitán América explica por qué lucha, y las dificultades de Dr. Strange para hacer que su capa mágica huela bien (1951), la introducción de Groot (1960) y una página dedicada al traje de Iron Man para 2008, el año en el que inició la exitosa franquicia de cine de Marvel.

“Definitivamente quería que este fuera todo un rango de experiencias que no fuera como un 80 páginas de risas”, ni “un bajón de 80 páginas” dijo Tom Brevoot, el editor del número.

Brevoot dijo que le dio a las decenas de creadores implicados en el número indicaciones generales, pero también la libertad para explorar un personaje o historia en su página. Muchas de las páginas adoptan lo que Brevoot calificó como un enfoque “confesional” en el que un personaje habla con un entrevistador. La página dedicada a 2017 incluye respuestas de superhéroes a la pregunta “¿de qué te arrepientes?”, en otra página Deadpool se toma su tiempo para responder una de las preguntas que más se repiten en el número “¿Por qué haces lo que haces?”.

Brevoot señaló: “Incluso si no te gusta cada página, hay otra que es diferente”.

Los estilos artísticos van de los simples dibujos de los primeros cómics al estilo hiperdetallado de algunos títulos contemporáneos. Hay muchos escritores invitados, incluyendo los autores Neil Gaiman y Brad Meltzer, el basquetbolista Kareem Abdul-Jabar y los directores de cine Phil Lord y Christopher Miller.

Brevoot dijo que convocó a personas que sabía que eran admiradores de Marvel con la intensión de agregar “un sabor agradable” para algunas de las páginas “y mostrar el alcance que ha tenido Marvel en 80 años”.

El martes surgió una controversia después de que Hollywood Reporter publicó una historia en la que señalaba que el texto de la página de Capitán América, que representa el año de 1944, había sido modificado de una versión anterior que señalaba la desigualdad en América y las fallas en su sistema. El texto revisado presenta a Capitán América diciendo que lucha contra la injusticia y cómo el odio, la intolerancia y la exclusión no son valores patrióticos.

Marvel no hizo comentarios sobre los cambios y las entrevistas para este artículo se realizaron antes de que la nota del Reporter fuera publicada.

Aunque muchas de las páginas son únicas, un cuarto del número se dedica a una historia que se remonta al origen de un trío de hombres tratando de aprovechar el poder de una máscara negra que ha sido heredada por siglos. Quien se pone la máscara obtiene el poder de luchar contra los superhéroes más fuertes.

Antes del número 1.000 de Marvel el trío llamado Three Xs aparece únicamente en un número de Marvel de 1940. Aunque otros personajes de los primeros días de Marvel han ido evolucionando, la vieja historia de Three Xs “tenía algo muy familiar en ella” y dio la semilla para una historia más amplia que cupiera no sólo en el número de aniversario, sino en una que continuará en próximos números.

Ewing, quien reconocido como “la mente detrás” del número de aniversario, dijo que revisó los viejos números de Marvel para asegurarse que hubiese suficientes pistas con las que Marvel 1.000 pudiera seguir un rastro. “No quería hacer demasiado como para que los lectores no pudieran buscarlo por ellos mismos”, dijo Ewing.

La mayoría del vasto catálogo de Marvel está disponible ahora de manera digital a través de suscripción en Marvel Unlimited por lo que la investigación para Ewing, y los fans es más fácil.

Ewing espera que los lectores comprendan lo que significa ser un héroe de Marvel.

“Hablamos mucho de reyes y hay algunos héroes de Marvel que son reyes”, dijo. “Pero también hablamos del otro lado de esto, el héroe que surge de entre los plebeyos, el héroe que puedes ser tú”.