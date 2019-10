Previous Next Jane Fonda es arrestada por participar en protesta climática Los actores Sam Waterston y Jane Fonda asisten a una manifestación en el Capitolio en Washington el viernes 18 de octubre de 2019.

WASHINGTON, D.C. — Inspirada por el activismo contra el cambio climático de una adolescente sueca, Jane Fonda dijo que volverá a la desobediencia civil casi medio siglo después de que fue arrestada por última vez en una protesta. Fonda, conocida por oponerse a la Guerra de Vietnam, fue una de las 17 manifestantes arrestadas el viernes en el Capitolio de Estados Unidos con los cargos de una manifestación ilícita por parte de, en sus palabras, policías "extremadamente amables y profesionales". El actor Sam Waterston también estaba en el grupo, en donde había muchos manifestantes mayores. A sus 81 años, Fonda dijo que planea ser arrestada cada viernes para defender la reducción urgente del uso de combustibles fósiles, con lo que espera motivar a otras personas mayores a manifestarse. Ser arrestada en 2019 conlleva desafíos totalmente nuevos, dijo Fonda en entrevista con The Associated Press. En estos días, "utilizan cosas de plástico blanco en tus muñecas en lugar de esposas de metal y eso duele más", comentó. "El único problema para mí es que estoy vieja", dijo Fonda. Tras ser arrestada por primera vez la semana pasada, tuvo problemas para ingresar al vehículo policial porque fue esposada por la espalda y "no tenía nada de donde sujetarme". "¿Qué le dirías al presidente Trump?", alguien de los reunidos le preguntó horas antes cuando ella y otros manifestantes estaban parados en la plaza frente al Capitolio. "No gastaría mi aliento", respondió, provocando risas. Fonda no puede recodar con precisión la causa de su último arresto en la década de los 1970. Dijo que ahora intenta motivar a personas como ella que intentan reducir el uso del plástico y conducir automóviles que ahorran combustible, pero que de otra forma "no saben qué hacer y se sienten incompetentes". "Intentamos motivar a las personas a ser más activas en todo el espectro de edad", agregó.

