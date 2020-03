Previous Next Audiencia de Pablo Lyle cancelada en Miami por coronavirus La estrella de la telenovela mexicana Pablo Lyle, centro, habla con sus abogados durante una audiencia en Miami. Lyle está acusado de golpear fatalmente a un conductor durante un incidente de furia en la carretera en Miami.

MIAMI, Florida — Una audiencia judicial en el caso por presunto homicidio que enfrenta el actor mexicano Pablo Lyle en Miami ha sido cancelada debido a las restricciones dispuestas por la pandemia del coronavirus. La audiencia estaba prevista para el viernes 20 de marzo, pero Bruce Lehr, uno de los abogados de Lyle, dijo en un correo electrónico enviado a la AP que fue “cancelada”. Por ahora los tribunales sólo atienden emergencias y mantienen las audiencias más importantes. Era la primera audiencia del actor desde que la jueza de Miami Dade Marlene Fernández-Karavetsos le negó permiso para viajar y residir en su país natal mientras se ventila el proceso judicial. En el expediente judicial en línea no aparece una fecha nueva. Lyle está acusado de homicidio por haber golpeado mortalmente a un hombre mayor tras una confrontación vehicular en Miami. Un juez desechó sus alegaciones de que actuó en defensa propia y el actor espera aún que una corte de mayor jerarquía resuelva su apelación. La audiencia de esta semana en la corte de Miami era para informar a la jueza Fernández-Karavetsos sobre el estatus de esa apelación. El actor de 32 años se ha declarado inocente y alega que intentaba proteger a sus hijos y su familia cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández en una confrontación vehicular hace un año. Hernández, de 63 años, sufrió una lesión cerebral y falleció cuatro días después en un hospital. El protagonista de la telenovela mexicana “Mi adorable maldición” salió en libertad condicional después que pagó una fianza de cerca de 50.000 dólares. Está viviendo en Miami en el apartamento de su hermana. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

