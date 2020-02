Abogado: Weinstein, hospitalizado, animado ante apelación

NUEVA YORK — Harvey Weinstein, quien está hospitalizado, está “animado” y “motivado” ante la apelación de su condena por abuso sexual y violación, dijo uno de sus abogados el martes mientras una de sus acusadoras declaró que el veredicto la hizo sentirse agradecida de que le hayan escuchado y creído.

Weinstein se encuentra en una unidad carcelaria del Hospital Bellevue, a donde fue trasladado tras el veredicto del lunes para ser revisado por palpitaciones y alta presión arterial.

El abogado Arthur Aidala calificó el martes su hospitalización como “una medida precautoria para asegurar que sus signos vitales y todo lo demás esté bien”, y dijo que no estaba claro cuánto tiempo pasará internado en el Bellevue.

El juez ordenó el lunes que Weinstein fuera encarcelado de inmediato mientras aguarda su sentencia, que se dictará en 11 de marzo.

Entre tanto, Weinstein recibió a su abogado sin esposas en una amplia habitación del hospital con agentes carcelarios afuera y estaba deseoso de tener visitas, dijo Aidala.

“Está de bastante buen ánimo. Está motivado”, dijo el abogado a periodistas.

Indicó que el exmagnate de Hollywood de 67 años insiste en su Inocencia y que está “atónito por el verdicto”, pero determinado a seguir peleando.

“Una parte de él se está rascando la cabeza y no sabe cómo esto ocurrió, pero está cautelosamente optimista” de que prevalecerá en la apelación, dijo Aidala.

El abogado hizo estas declaraciones luego que Mimi Haleyi, una ex asistente de producción que acusó a Weinstein de darle sexo oral por la fuerza en 2006, dijo que el veredicto era “un gran alivio” para ella.

“Simplemente creo que nos están educando sobre la realidad del abuso sexual y las víctimas de abuso sexual”, dijo Haleyi en el programa “CBS This Morning”. “No siempre es un extraño. Muy a menudo es alguien que la persona conoce, y con eso viene toda otra capa de procesamiento”.

“Cualquiera que haya sido el veredicto, no habría cambiado lo que me sucedió, pero obviamente era aterrador pensar que no me creerían”, agregó más tarde en MSNBC.

Weinstein enfrenta entre cinco y 29 años de prisión luego que un jurado en Manhattan lo declaró culpable de agredir sexualmente a Haleyi y violar a una aspirante a actriz en 2013. Fue absuelto de violación en primer grado y de dos cargos de agresión sexual predatoria.

El productor ha insistido que cualquier encuentro sexual que tuvo con sus acusadoras fue consensual.

Cuando le preguntaron sobre Weinstein el martes, el presidente Donald Trump calificó su condena como una “gran victoria” para las mujeres que “envía un mensaje muy fuerte”.

“Él era una persona que no me gustaba”, dijo Trump a periodistas durante una conferencia de prensa en India. “A quienes le gustaba era a los demócratas. Michelle Obama lo amaba. Lo adoraba. A Hillary Clinton le encantaba”.

El propio Trump fue acusado de conducta sexual inapropiada, incluyendo una denuncia de violación, por más de una docena de mujeres cuando era un ciudadano privado. El mandatario ha rechazado las acusaciones y no ha sido imputado por ninguno de los presuntos abusos.