Maluma lanza "Qué chimba" y un reto para quedarse en casa

MIAMI (AP) — Maluma dice "Qué chimba" en medio de la pandemia por el coronavirus. El astro colombiano lanzó el miércoles por la tarde el video de su nuevo sencillo en su canal de YouTube y por Instagram Live, junto con un reto en el que invita a sus seguidores a quedarse en casa durante la crisis sanitaria. "Qué chimba" es una guaracha colombiana electrónica producida por Victor Cárdenas, inspirada en las pistas de baile. Desde hace unos meses comenzó a circular en las discotecas colombianas y por petición popular Maluma decidió lanzarla, dice en un comunicado enviado a The Associated Press por los representantes del cantante. VIDEO El video fue dirigido y producido por Maluma junto al director creativo y fotógrafo Tes (Cesar Pimienta) y muestra al cantante recorriendo distintas calles de Praga y Múnich mientras interpreta la canción. Se grabó con un celular entre febrero y principios de marzo, en medio de la gira de Maluma por Europa que se vio interrumpida por el virus. De regreso en casa, Maluma y su fundación El Arte de los Sueños colaboran con la población de Antioquia, Colombia, con entregas de despensas para superar la crisis por el COVID-19. La fundación también ha donado equipos médicos, tapabocas, guantes y uniformes desechables a diversos hospitales de la región. Maluma y El Arte de los Sueños piden a la población que permanezca en sus hogares a través del reto "Qué chimba quedarse en casa", que busca hacer más entretenido el confinamiento. El artista y la fundación compartirán en sus redes los mejores videos caseros con el hashtag #QueChimbaQuedarseEnCasa. En Colombia, "chimba" tiene varios significados. Puede referirse a una persona que le gusta escuchar cumbia villera y que se viste desprolija; y también puede significar, según el contexto, que algo es bueno o malo. Recientemente Maluma se convirtió en el primer artista masculino con 50 millones de seguidores en Instagram. ___ En Internet: https://www.youtube.com/watch?v=_DHSDKM-NgU © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Reflector, Noticias Reflector on Thursday, April 2, 2020 10:33 am.