Llenará Stephen King la TV de terror

CIUDAD DE MÉXICO — Este año, el terror vendrá recargado de la pluma de Stephen King, uno de los escritores estadounidenses más reconocidos que desde su primera novela, “Carrie” (1974), ha llamado la atención de los medios audiovisuales.

Muestra de ello será la adaptación de su novela “El Visitante”, que HBO estrenará hoy en formato de serie.

Protagonizada por Ben Mendelsohn, quien ha actuado en películas como Rogue One: Una Historia de Star Wars y Capitana Marvel, la trama se centrará en el caso del detective Ralph Anderson, quien está a punto de comenzar un nuevo caso: el cuerpo mutilado de un niño de 11 años ha sido encontrado en los bosques de Georgia.

Adaptada por Richard Price, guionista de producciones como The Night Of y The Color of Money, la historia también contará con las actuaciones de Cynthia Erivo, Bill Camp y Mare Winningham.

Sin embargo, esto no es todo lo que estará disponible este 2020, pues otras novelas de King, como “The Stand”, “La Historia de Lisey” y “La Torre Oscura” también serán adaptadas a la pantalla chica.

The Stand

Trama: Cuenta la historia de los sobrevivientes de un mundo diezmado por una epidemia incurable que además se encuentran en medio de una batalla entre el bien y el mal.

Episodios: 10

10 Plataforma: CBS All Access

CBS All Access Protagonistas: James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg y Greg Kinnear

James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg y Greg Kinnear Estreno: Aún sin fecha

La Historia de Lisey

Relata la historia de una mujer que debe lidiar con la muerte de su esposo.

8

Apple TV+

Julianne Moore, Clive Owen

Aún sin fecha

La Torre Oscura

Se basará en los acontecimientos de “La Bola de Cristal”, el cuarto libro de la colección de King, que narra el viaje del pistolero Roland hacia La Torre Oscura donde se encuentra el Rey Carmesí.

Desconocidos

Amazon

Sam Stroke, Jasper Paakkonen

Aún sin fecha

El Talismán

Narra las aventuras de un chico de 12 años, quien busca una cura para su madre enferma, en un mundo paralelo.