Llega a la pantalla nueva cinta de Bob Esponja

En el marco del Día Internacional de la Risa, revelaron fecha de estreno

Ciudad de México, 4 May (Notimex).- La serie estadounidense de dibujos animados Bob Esponja llegará nuevamente a la pantalla grande con el filme Bob Esponja: Al rescate, según fue anunciado a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación. En el marco del Día Internacional de la Risa, el canal televisivo por el que se transmite la caricatura desde hace 21 años, reveló que la cinta estará disponible en cines en formato 2D y 3D a principios del mes de agosto. La película girará en torno al caracol mascota de "Bob Esponja", "Gary", quien es secuestrado, por lo que "Bob" y "Patricio" se embarcan en una aventura hacia la ciudad perdida de Atlantic City para regresar a "Gary" a casa, mientras navegan por los peligros del rescate. Finalmente, la principal enseñanza que plasma el filme es el valor de la amistad, pues durante la misión, "Bob Esponja" y sus amigos prueban que no hay nada más fuerte que el poder de ese afecto, según reveló el canal de televisión estadounidense. Después del éxito de los filmes Bob Esponja: La película, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, en 2015 el conglomerado mediático estadounidense Viacom, reveló a través de Twitter que había una tercera película de la caricatura, en proceso de desarrollo. Finalmente, Vincent Waller, productor del programa de televisión, confesó, a través de la misma red social, que la película sería hecha con animación tradicional, acción en vivo e imágenes creadas a computadora. La película contará con las voces de Tom Kenny, quien encarna a "Bob Esponja", Bill Fagerbakke como "Patricio Estrella", Rodger Bumpass, quien interpreta a "Calamardo" y Clancy Brown como "Don Cangrejo".

