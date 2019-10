La actriz mexicana Beatriz Aguirre fallece a los 94

Previous Next Beatriz Aguirre La actriz mexicana Beatriz Aguirre, quien fue figura de la Época de Oro del cine mexicano, falleció ayer a los 94 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI). Buy this photo

Posted:

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz mexicana Beatriz Aguirre, quien fue figura de la Época de Oro del cine mexicano, falleció ayer a los 94 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI). Nacida el 21 de marzo de 1925 en Arteaga, Coahuila, Beatriz Ofelia Aguirre Valdez destacó desde niña por su gracia y belleza. Desde estudiante dejó claro su gusto por la lectura y el arte. Siendo una adolescente dio constancia de habilidades para declamar y leer en público, por lo que además de su exitosa trayectoria como actriz de teatro, cine y televisión, hizo historia en el doblaje. Curiosamente, estudiaba la carrera de odontología, la cual no concluyó por su afán de subirse a un escenario. Fue la voz oficial de la estrella británica Angela Lansbury, quien se hizo famosa en México con la serie La Reportera del Crimen. Lansbury, quien vive y tiene también 94 años, conoció en persona a la actriz mexicana y le expresó su agradecimiento por el refinamiento que le dio a su versión en español. La calidad del doblaje al español que hizo se escucha en clásicos como Desayuno con Diamantes (1961) y Mary Poppins (1964), así como en emblemáticas películas de Disney como 101 Dálmatas (1961) y Hércules (1997). De carácter ameno, pero en definitiva una mujer de decisiones firmes, Beatriz Aguirre debutó en el cine 1944 con la película La Monja Alférez (1944), junto a María Félix. Tras rodar ocho películas, estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y su garbo y calidad interpretativa la llevaron a proyectos en los que alternó con Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba, por citar sólo a algunos de aquella etapa, los 40, en los que el cine mexicano brilló por todo el mundo gracias a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, potencia fílmica, bajó su volumen de producción debido a que la celulosa, material con el que se hacía la película para rodar, se destinó a la elaboración de bombas. Así, el cine en el que participó Aguirre, como La Trepadora (1944), Amor Prohibido (1945), Mariachis (1950) o La Loca de la Casa (1950), tuvieron repercusión hasta en Europa. También destacó en la pantalla chica, actuando en cerca de 40 telenovelas, como Teresa (1959), El Hombre de Oro (1960), Vivimos en una Estrella (1963), La Señora Joven (1972), Bianca Vidal (1982), Cuidado con el Ángel (2008) o Ni Contigo Ni Sin Ti (2011). En teatro participó en Antígona, El Sueño de Una Noche de Verano, Romeo y Julieta y La Voz Humana, entre muchas otras. Recibió el Ariel de Mejor Actriz en 1993 por su actuación en Los Años de Greta. La actriz se casó con el también actor Guillermo Romano, con quien tuvo dos hijos, Carlos y Fabiola. Al cierre de esta edición no se habían revelado las causas del deceso de la veterana actriz, y extraoficialmente se reportó que la muerte de la primera actriz tuvo lugar en Estados Unidos. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Reflector on Tuesday, October 1, 2019 11:27 am.