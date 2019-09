Jonathan Van Ness confiesa que fue abusado de niño

Ciudad de México — La estrella del “reality show” Queer eye, el estadounidense Jonathan Van Ness, se sinceró con los fans a través de sus memorias, en las que confiesa que fue abusado sexualmente cuando era niño y reconoce que desde los 25 años es VIH positivo.

El próximo 24 de septiembre se publicará Over the top, las memorias de uno de los "Fabulosos 5" y experto en el cuidado personal, en las que, por primera vez, habla de su pasado, sus adicciones y su salud.

“Siento la necesidad de hablar sobre esto. Cuando salió Queer eye fue realmente difícil porque pensé: '¿Quiero hablar sobre mi estado?'. He tenido pesadillas todas las noches durante los últimos tres meses porque tengo miedo de ser tan vulnerable con la gente (pero) hay temas de los que hay que hablar”, declaró.

A través de sus redes sociales, señaló que escribir un libro y compartir su historia, ha sido la oportunidad más importante que ha tenido, “estoy aliviado de poder hablar completamente sobre las cosas que dan forma a mi experiencia en la vida”.

“El libro habla de algunos momentos extremadamente difíciles, pero también está lleno de mi humor, alegría y voz, y no puedo esperar para compartirlo con ustedes”, escribió Jonathan, quien agregó que The New York Times ya compartió un adelanto del mismo.

El diario estadunidense publicó que en Over the top, una de las estrellas del reality habla del abuso sufrido de pequeño por un niño mayor que él, a quien señala como el responsable de “plantar la semilla de otros comportamientos autodestructivos”.

“Para muchas personas que son sobrevivientes de agresión sexual a una edad temprana, tenemos muchos traumas compuestos”, dijo a la par de señalar que en su adolescencia ofreció sexo por dinero, el cual utilizaba en drogas.

Cuando tenía poco más de 20 años, Van Ness consumía metanfetaminas y luego fue a rehabilitación dos veces. Hoy en día se encuentra completamente limpio ya que no ha utilizado drogas en años, señaló el diario.

En otro apartado, recuerda que a los 25 años (actualmente tiene 32), luego de desmayarse mientras arreglaba el cabello de un cliente, recibió la noticia de que era VIH positivo. “Ese día fue tan devastador como uno pensaría que sería”.

Hoy en día, el gurú de la belleza se describe como un “miembro sano y orgulloso de la hermosa comunidad VIH positiva” y, al ser cuestionado sobre la decisión de confesarse a través de un libro y no mediante el programa del que es estrella y ha ganado tres Emmy, respondió:

“Todos estos son temas difíciles de los que no se puede hablar en un programa de maquillaje y cabello. Eso no significa que Queer eye sea menos válido, pero quiero que la gente se dé cuenta de que nunca estás demasiado roto para ser reparado”, concluyó.