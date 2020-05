Jimena Sariñana se alía con mujeres para producir "Una vez más"

Posted:

CIUDAD DE MÉXICO — Luego que Ximena Sariñana compuso "Una vez más" con Elsa y Elmar, Susana Isaza y Grettel Garibaldi en un campamento para músicas, decidió continuar desarrollando esta canción con un equipo de mujeres profesionales en campos donde no es común encontrarlas. "Creo que en la parte de la producción, la parte tras bambalinas, la parte de la creación, la composición, la producción, ingeniería de sonido, audio, en la industria de la música, todavía hay muchisisísimo camino por recorrer y ese fue uno de los grandes ejercicios de esta nueva canción", dijo Sariñana el jueves en una videoconferencia desde su casa en la Ciudad de México, el día del lanzamiento del sencillo. "¿Qué pasa si tratamos de hacer esto un trabajo genuinamente inclusivo como en otras industrias? ¿Por qué no nosotros ponernos las pilas también?", agregó. Así fue como encontró a la productora mexicana Marian Ruzzi, quien también tocó todos los instrumentos para la canción, y una vez que estaba lista eligió al dúo de directoras mexicanas IGLÚ, quienes han realizado videos para artistas como Gepe y Little Jesus, para que hicieran el clip del tema. Y alcanzaron a filmarlo antes de que se implementaran las medidas de distanciamiento social en México por la pandemia. "Creo que fue el último día de trabajo de mucha gente y tuvimos mucha, mucha suerte de poder realizarlo", dijo Sariñana. Acorde con estos tiempos, el video se desarrolla por completo en el interior de una casa y está hecho como un plano secuencia con extras y algunos actores profesionales como Simone Bucio, quien apareció en la película "La región salvaje" de Amat Escalante. En el video Sariñana y los actores esquían, juegan juegos de mesa, bailan y tienen una fiesta. "Es como una coreografía gigantesca con un montón de gente moviéndose detrás", dijo la cantante, quien contó que el hecho de tener a los actores cambiándose de vestuario en pleno set, movimientos de cámara e iluminación hizo que necesitaran "una coordinación impresionante que nos tomó todo un día de ensayos lograr". Lo que buscaban era retratar la intimidad de las relaciones, como si fueran relaciones de mucho tiempo, pues de eso habla la canción: mantener vivo al amor y reinventarlo. La canción formará parte de su próximo álbum, en el cual se encuentra trabajando durante la cuarentena. "Me estoy adaptando como el resto de las industrias y el resto del mundo a funcionar de otra manera, a trabajar desde casa", dijo Sariñana. "Me ha servido mucho para recordar las cosas que definitivamente son importantes para mí, el agradecer todos los días que me encuentro con salud, que mi familia se encuentra con salud". Recientemente Sariñana anunció que se asoció con la plataforma GoTrendier para vender su guardarropa de conciertos y eventos promocionales para destinar estos fondos a apoyar a otros músicos y profesionales de la industria con la iniciativa #VolveremosATocar. "Prendas que la gente puede identificar fácilmente o que me han visto usando, para que todo lo recaudado sea justo para los trabajadores de la música", dijo. "Personas que ahorita no tienen manera de reinventarse y de trabajar en otra cosa". En marzo Sariñana se sumó a ONU Mujeres como Embajadora de Buena Voluntad, una misión que en parte espera impulsar desde la música. "Para que haya más mujeres en la música tenemos que crear más espacios y más oportunidades", dijo. "Cuando empecé a imaginarme una vida en la música mis dos grandísimas figuras, las mujeres a las cuales volteaba a ver, eran Ely Guerra y Julieta Venegas y siento que desde ahí ha habido un salto muy, muy importante. Cada vez vemos a más mujeres artistas involucradas en su proyectos, liderando sus proyectos y siendo las capitanas de sus barcos". Poco antes de la conferencia falleció de coronavirus el músico mexicano Oscar Chávez. Sariñana lo recordó como uno de los músicos favoritos de su padre, el cineasta Fernando Sariñana, cuyos créditos incluyen "Niñas mal" y "Amar te duele". "Desafortunadamente es algo muy muy triste que vamos a empezar a enterarnos cada vez más de distintos personajes cercanos", dijo Sariñana. "Mis condolencias a toda su familia y a toda la gente que lo apreciaba y lo quería".

Posted in Reflector on Saturday, May 2, 2020 7:00 pm.