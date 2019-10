Fans quieren el Oscar para Joaquin Phoenix

CIUDAD DE MEXICO (NTX) — Apenas este 4 de octubre se estrenó a nivel mundial Guasón (The Joker), la nueva película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como protagonista, y los primeros resultados no se han hecho esperar: ya superó toda expectativa.

Tras aplaudir el guion y la dirección, mención aparte tiene Phoenix, el actor estadounidense de 44 años nacido en Puerto Rico, quien debutó en la televisión en 1982 como parte del elenco de la serie Seven brides for seven brothers.