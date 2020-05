Falleció el cantante Yoshio por coronavirus

Posted:

Cd. de México, México 13-May-2020 .-El cantante Yoshio falleció a causa de complicaciones del coronavirus, reportó la Asociación Nacional de Intérpretes en redes sociales. "El #ConsejoDirectivo y el #ComitéDeVigilancia de @ANDIMexico comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio", se lee en el texto. "A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. #QuédateEnTuCasa". En breve más información. [[RS-El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. #QuedateEnTuCasa pic.twitter.com/OeitjhWLNf— ANDIMEXICO (@ANDIMexico) May 14, 2020 -RS]] © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

