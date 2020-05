Previous Next Fallece la cantante de country Cady Groves a los 30 años

Ciudad de México, 4 May (Notimex).- La cantante estadounidense Cady Groves, quien fuera compositora dentro del género country, falleció a los 30 años en Nashville, Tennessee; de acuerdo con su hermano Cody Groves, los forenses no encontraron indicios de suicidio o lesiones, por lo que a falta de mayor información la muerte se dio por "causas naturales". "Ella tuvo algunos problemas médicos el otoño pasado y nuestra mejor suposición en este momento, hasta que se completen más pruebas es que habían resurgido", escribió en sus redes sociales. En el pasado, sus hermanos Casey y Kelly fallecieron por el abuso de drogas recetadas. Cady se convierte en la tercera integrante de la familia en morir en una edad temprana. Groves se lanzó como cantautora en 2009 con el EP A Month of Sundays, aunque posteriormente editó tres materiales discográficos más. En 2015 lanzó el sencillo Crying Game y en 2017 su último tema Oil and Water, que forma parte del álbum Dreams. En la actualidad, la cantante se preparaba para dar a conocer nueva música, así lo confió su hermano. Su familia pidió a sus seguidores donaciones al Music Health Alliance o MusiCares. "Cady estaba ansiosa por los próximos meses y el lanzamiento de su nuevo álbum. Nuestra última conversación en profundidad (ya que la mayoría eran bromas ingeniosas) fue que me envió canciones para criticar y dar la opinión", publicó.

