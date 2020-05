Fallece Juan Vlasco dibujante y entintador del Universo Marvel

Previous Next Juan Vlasco

CIUDAD DE MEXICO — El dibujante y entintador mexicano Juan Vlasco, quién fue parte importante del Universo Marvel, falleció por complicaciones tras una cirugía de emergencia, confirmó en redes sociales Jorge Break, su amigo y colega. “Este post debía escribirlo hace una semana y hoy no sé qué escribir. Por petición de Jacqueline Orozco de Velasco, su esposa lo hago hasta ahora. Tengo que comunicarle a todo el gremio de artistas del cómic y de fans del cómic, que Juan Vlasco falleció el viernes pasado (24 de abril), tras una complicación en su operación”, escribió. “Lo habían diagnosticado con apendicitis y fue al hospital de manera urgente, aparentemente salió bien, pero, no fue así”, continuó Break en su publicación, a la que agregó un video de una entrevista que le realizaron a Vlasco durante el aniversario número 15 de La Mole Comic Con. Juan Vlasco trabajó durante más de dos décadas para el Universo Marvel en proyectos como Marvel: Shadows & Light, Spider-Boy Team-Up, Uncanny X-Men y Cable, entre otros. También formó parte de DC Comics en títulos como Superman, Sins of Youth: JLA Jr., Young Justice e Impulse, entre muchos trabajos más. “Nos dejó el mejor entintador de este país, trabajó 24 años en Marvel. Descanse en paz Juan Vlasco, voy a extrañar nuestras llamadas de más de tres horas, carnal”, se despidió su colega. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

