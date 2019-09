Exitoso estreno de "It: Chapter Two” en Norteamérica

El filme del payaso demoníaco Pennywise obtuvo un estimado de 91 millones de dólares en venta de boletos en Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, informó el domingo Warner Bros.

Aunque la primera parte de la película debutó con un récord de 123,4 millones de dólares en septiembre de 2017, el lanzamiento de "It: Chapter Two" es el segundo mejor estreno para una película de terror en el mes de septiembre.

Por su parte, “Angel Has Fallen” se ubicó en un distante segundo lugar con seis millones de dólares en las taquillas, y "Good Boys" quedó en tercer sitio con 5,4 millones.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales más recientes para esos mismos días. Las cifras finales en Norteamérica serán divulgadas el lunes.

1. "It: Chapter Two", 91 millones de dólares (94 millones a nivel internacional).

2. "Angel Has Fallen", 6 millones (7,6 millones internacional).

3. "Good Boys", 5,4 millones (2,3 millones internacional).

4. "The Lion King", 4,2 millones (13,4 millones internacional).

5. "Overcomer", 3,8 millones.

6. "Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw", 3,7 millones (15,7 millones internacional).

7. "The Peanut Butter Falcon", 2,3 millones.

8. "Scary Stories to Tell in the Dark", 2,3 millones (701.000 internacional).

9. "Ready or Not", 2,2 millones (2,3 millones internacional).

10. "Dora and the Lost City of Gold", 2,2 millones (2,3 millones internacional).