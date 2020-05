Previous Next Disney Springs reabre con advertencia sobre riesgo de virus En esta foto del 12 de marzo de 2020, una multitud frente al Castillo de la Cenicienta en Magic Kingdom, en Walt Disney World, en Lake Buena Vista, Florida. Walt Disney World se prepara para la reapertura de algunas tiendas y restaurantes en sus complejos de entretenimiento esta semana, pero lo hace con una advertencia. Aunque se están tomando medidas de seguridad adicionales en Disney Springs, “existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya gente presente”, dijo la compañía el lunes en el sitio web de ese complejo.

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Walt Disney World se prepara para la reapertura de algunas tiendas y restaurantes en sus complejos de entretenimiento esta semana, pero lo hace con una advertencia. Aunque se están tomando medidas de seguridad adicionales en Disney Springs, “existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya gente presente”, dijo la compañía el lunes en el sitio web de ese complejo. “De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, las personas mayores y visitantes con condiciones médicas preexistentes son especialmente vulnerables”, dice la advertencia. “Al visitar Disney Springs, usted asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al COVID-19”. La apertura de algunas tiendas y restaurantes en Disney Springs el miércoles es el más reciente paso que están dando los parques temáticos de Orlando desde mediados de marzo, cuando la propagación del nuevo coronavirus los obligó a cerrar sus puertas. La semana pasada, Universal Orlando permitió la reapertura de una media docena de restaurantes y cafeterías, así como dos tiendas y algunas carretas de mercancía en su complejo de entretenimiento Citywalk. La próxima semana, Disney World planea abrir más tiendas y restaurantes en Disney Springs, un área al aire libre de negocios con restaurantes, cines, una bolera y un teatro de Cirque du Soleil. Todos los empleados y visitantes de 2 años o más tendrán que usar mascarillas en Disney Springs. Los trabajadores y visitantes deberán someterse a chequeos de temperatura y cualquiera con más de 38 grados centígrados (100,4 Fahrenheit) no podrá entrar. El número de visitantes permitido se limitará para fomentar el distanciamiento social, y habrá estaciones adicionales de gel antiséptico y lavamanos, dijo la compañía. Ni Disney World ni Univeral han dicho cuándo planean reabrir los parques temáticos y hoteles en sus centros vacacionales. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Monday, May 18, 2020