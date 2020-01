Dice Danna Paola estar harta de recibir insultos

MONTERREY, Nuevo Leon — Danna Paola dejó en claro que ni por su juventud, ni por ser mujer, se mantendrá callada cuando alguien la ofenda.

La cantante se convirtió en tendencia en redes sociales al encarar el domingo a Gibrán Gutiérrez, alumno de La Academia y quien la llamó “cule...”.

La juez del reality musical sorprendió al público en la transmisión al defenderse del joven, quien resultó el expulsado de la noche.

“Con la cabeza más fría y analizando lo sucedido, hay mucha gente que no conoce mi personalidad al cien por ciento, que no conoce mi carrera o creen que me conocen sólo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria”, dijo Danna en una extensa carta que publicó en su cuenta de Twitter.

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP. El que haya hablado así y me haya defendido de esta manera para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no (fue) tanto”.

La protagonista de la serie Élite se volvió tendencia con los comentarios que le hizo a Gibrán y a quien le reiteró su mal desempeño en el programa.

Danna expresó que los ataques a su persona se han dado desde hace mucho, pero se contenía porque no sabía cómo expresarse.

“La gente que realmente me conoce sabe que soy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea...”, aclaró la artista de 24 años.