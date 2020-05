Previous Next Conciertos y especiales para Día de la Madre en cuarentena MEJORES MOMENTOS. En esta foto de archivo del 5 de noviembre de 2009, Juan Gabriel se presenta en la 10a. Entrega Anual del Latin Grammy en Las Vegas.

CIUDAD DE MÉXICO — Con los mercados de flores y restaurantes cerrados y la recomendación de no hacer visitas, este Día de las Madres será muy distinto a lo que las familias están acostumbradas. Pero hay varias propuestas de entretenimiento que ayudarán a hacer esta fecha especial. ROBERTO CARLOS El ídolo brasileño Roberto Carlos llegará a los hogares para celebrar a las madres en su día cantando sus grandes éxitos. El concierto de más de una hora comenzará a las 2 de la tarde de Nueva York (1800 GMT) y se podrá ver por las redes sociales del músico y por televisión en Brasil. El intérprete de "Amada amante" y "Detalles" ha realizado otros conciertos virtuales durante la pandemia, pero espera que el del domingo sea realmente especial. https://www.youtube.com/channel/UCa61SNyOCMWaL2PPEM-Qz6w https://www.facebook.com/RobertoCarlosOficial PEDRO CAPÓ Pedro Capó dará un concierto virtual para el Día de las Madres a través de su canal de YouTube y la página de Facebook del centro comercial The Mall of San Juan a las 5 de la tarde de Nueva York (2100 GMT). El espectáculo se realiza con el apoyo de la Fundación Banco Popular a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico para la compra de materiales para pacientes y cuidadores con COVID-19. "A todas las diosas creadoras que nos llevan de la mano desde nuestra infancia, siempre están con nosotros, las llevo en el corazón y les canto con mi alma. Las celebro, las admiro y las respeto. Estoy feliz de poder usar mi música para ayudar en tiempos tan difíciles", dijo el intérprete puertorriqueño de "Calma" el jueves en un comunicado. https://www.youtube.com/channel/UC6goaPmi9oiGf3IVrVb6AmQ https://www.facebook.com/themallofsanjuan/ ALEJANDRO FERNÁNDEZ Alejandro Fernández ofrecerá un concierto en vivo a las 6 de la tarde (2200 GMT) a través de sus páginas de YouTube y Facebook, así como las redes sociales de Cerveza Victoria. Se espera que el astro de la música regional mexicana responda preguntas de los fans y también tenga a su hijo Alex como invitado especial. Recientemente Fernández lanzó una versión del tema "Eso y más", original de Joan Sebastian, a beneficio de las fundaciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en Estados Unidos y MúsicaMéxico COVID-19, para apoyar a músicos afectados por la pandemia. https://www.youtube.com/channel/UC0K-1_31jfkcA4Nd294gMyA https://es-la.facebook.com/alejandrofernandezoficial/ MARATÓN DE JUAN GABRIEL Juan Gabriel era famoso por cantarle a las madres; un 10 de mayo llegó a dar un concierto de seis horas en el Auditorio Nacional y su clásico "Amor eterno" es de los más pedidos para la fecha. El domingo, los admiradores del difunto músico podrán ver un maratón de su serie biográfica "Hasta que te conocí" en el canal de cable TNT a partir de las 12:15 del mediodía (0400 GMT). El maratón incluirá los 13 episodios de la serie. https://www.facebook.com/TNTLA/ TANIA LIBERTAD Y MARIACHIS La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó un festival virtual para este domingo con mariachis, un concierto de la cantautora Tania Libertad y una serenata de despedida que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa. http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/ POR ELLAS Univision presentará el especial "Por ellas, celebrando a las madres", con actuaciones de Alex Fernández, Camilo, Christian Nodal, Jesse & Joy, Sebastián Yatra y Prince Royce, además de segmentos especiales con Yuri, Maribel Guardia y Larry Hernández. El programa de dos horas será presentado por Rafael Araneda, Chiquinquirá Delgado y Alejandra Espinoza a partir de las 8 de la noche (0000 GMT). https://www.univision.com/

