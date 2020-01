Comediante George López hace broma sobre recompensa por cabeza de Trump

Ciudad de México — El comediante de ascendencia mexicana George López generó polémica y críticas por una broma que hizo acerca de la recompensa que se sugirió en Irán, de 80 millones de dólares por la cabeza de Donald Trump, al asegurar que “lo haríamos por la mitad”.

López, de 58 años, contestó a una publicación de Instagram, en la que se pedía opinión acerca de la recompensa que se hizo durante la procesión fúnebre del general iraní Qassem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense.

De acuerdo a una publicación del portal de Newsweek, muchos seguidores del presidente de Estados Unidos están pidiendo se investigue al cómico, por respaldar una franca “amenaza de muerte”.

La supuesta recompensa, que no ha sido avalada por el gobierno de Irán, ni ha comentado nada al respecto, se hizo durante el funeral, cuando uno de los asistentes propuso que, si en el país había 80 millones de iraníes, “cada uno de nosotros reserva un dólar, tendremos 80 millones de dólares y premiaríamos a cualquiera que nos traiga la cabeza de Trump”, aseguró el hombre en la arenga.

Un día después del mensaje, dice la publicación, el perfil @chicanoworldstar, pidió opiniones acerca de la propuesta iraní. A lo que el comediante respondió: “We’ll do it for half”.

Este comentario le ha valido a López fuertes críticas, sobre todo de los seguidores de Trump, que afirman que el comediante estaba amenazando de muerte al presidente. El portavoz de López dijo a Newsweek: “Fue absolutamente una broma y eso es todo”.

El presidente de Students for Trump, una organización que defiende al mandatario estadounidense, subió un twitter que dice: “George López acaba de decir que asesinaría al presidente Trump por la mitad de la recompensa de 80 millones de dólares”.

Y alertó que el servicio secreto “debería echar un vistazo a esto. La izquierda está enferma”, concluye el mensaje.

López es un reconocido comediante. Durante seis temporadas estuvo a la cabeza de un programa de televisión y constantemente presenta espectáculos por todo el país. Crítico acérrimo del presidente estadounidense, en 2018 se hizo viral un video en el que pretende orinar sobre la estrella de Trump, en el Paseo de la Fama de Hollywood.