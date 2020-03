“Baby Shark” cambia letra por coronavirus

“BABY SHARK” PIDE LAVARSE LAS MANOS

Lo sentimos papás, “Baby Shark” está de regreso pero por una buena razón.

La canción de Pinkfong "Baby Shark", enormemente popular entre los niños, ha cambiado su letra para enseñar prácticas higiénicas para combatir la enfermedad COVID-19.

La empresa estrenó el video de "Wash Your Hands With Baby Shark" y comenzó un reto de baile para pedir a las familias que publiquen videos de sus hijos lavándose las manos con la canción.

“Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands” (lávate las manos / du du du), dice la nueva letra. “Grab some soap/doo doo doo doo doo/Grab some soap” (toma jabón / du du du). Los videos de quienes participen en el reto deben llevar el tag #BabySharkHandWashChallenge.

El video original de “Baby Shark” con su colorida caricatura y coreografía fue publicado por Pinkfong en junio de 2016. Desde entonces ha sido visto más de 4.600 veces, convirtiéndose en uno de los cinco videos más vistos de YouTube.

TEMPORADA DE LOS EMMY SE AJUSTA POR EL VIRUS

La Academia de Televisión ajustó su calendario antes de los Emmy tras un cambio de planes por el coronavirus.

De acuerdo con el calendario, el 5 de junio será la nueva fecha límite para presentar producciones elegibles, las posibles nominadas serán votadas del 2 al 13 de julio y las nominaciones serán anunciadas el 28 de julio. La votación final se realizará del 21 al 31 de agosto.

También se cambiaron las reglas para los periodos de elegibilidad para las series y series limitadas.

La academia subrayó que hasta ahora no se tienen contemplados cambios para la transmisión de los Emmy, prevista para el 20 de septiembre, o las ceremonias de los Creative Arts Emmy del 12 y 13 de septiembre.