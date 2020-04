Actor de Broadway pierde una pierna debido al coronavirus

Previous Next Virus Outbreak Broadway Performer En esta foto tomada el 10 de abril del 2014 se aprecia al actor de Broadway Nick Cordero en Nueva York. Cordero participó en obras de teatro como “Bullets Over Broadway”, “Rock of Ages”, “Waitress” y “A Bronx Tale”. Associated Press Buy this photo

POR MARK KENNEDY Associated Press NUEVA YORK — Al actor de Broadway Nick Cordero le tuvieron que amputar la pierna derecha debido a complicaciones del coronavirus, informó su esposa. La esposa, Amanda Kloots, escribió en Instagram el sábado a la noche que Cordero “salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse”. Cordero había recibido anticoagulantes para disolver un coágulo en la pierna, pero los médicos tuvieron que cesar ese tratamiento porque estaba causando hemorragias internas. “Le dejamos de dar anticoagulantes pero eso iba a causar coágulos en la pierna derecha, por lo que la pierna derecha será amputada hoy”, había escrito la esposa horas antes. Cordero ingresó a la unidad de cuidados intensivos en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles el 31 de marzo, y estaba con un ventilador e inconsciente desde que contrajo el COVID-19. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

