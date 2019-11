Posted:

Yolanda Barrientes García (Yolie) entró al eterno descanso el jueves 21 de noviembre de 2019. A Yolie le gustaba cocinar, escuchar música antigua, jazz y música tejana. Su mayor alegría en su vida fue estar con su esposo, quien le cantó y la entretuvo. Le encantaba leer y socializar con sus amigos. Sus hijos y nietos fueron el amor de su vida. Su sueño era regresar a Denver, Colorado, para pasar el resto de su vida con sus hijos y nietos. Ella trabajó durante 22 años como para profesional en Hanna High School y 7 años en la Escuela Pública de Denver. Le precedieron en la muerte su padre, Alonso Barrientes; madre biológica Candelaria Torres; Madre María Elena Barrientes. A Yolanda le sobreviven su esposo; José I. García, niños; Robin (Annie) García y JoAnn (Lyn) De Herrera García. Nietos Joel Robin, Aaron Kyle y Robyn Nicole Garcia; bisnietos; Sophia Alina, Paisley y Andy Cole Schuilt; Hermanos Lupita (Luis) Flores, Angélica (Fred) Kingston, Olga (Tom) Seibert, Mela (Joe) Vargas, Alonso (Yolanda) Barrientes Jr. Rubén Barrientes, Arturo (Linda) Sánchez, Rosie (Sam) Orozco, Gloria (Javier) Barrientes, Nelda (Darwin) Mark, Sergio (Isabel) Barrientes, Joe (Amelia) Barrientes, Hopie (Andy) (fallecido) Torres, Helen (Arturo) Arizmendi y Ernie (Judy) Barrientes. El funeral será el domingo 24 de noviembre de 2019 desde las 12pm hasta las 10pm con un rosario a las 7pm. El servicio de capilla será el lunes 25 de noviembre de 2019 a las 10am, los servicios concluirán después del servicio. Los arreglos funerarios han sido confiados a la Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd. (956) 5415400. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, November 24, 2019 12:19 pm.