VIRGINIA "VICKY" (MERCADO) VALADEZ Brownsville, Vicky (Mercado) de Brownsville, Texas, devota esposa, madre, hija, hermana, abuela y amiga entraron en eterno descanso el jueves 14 de noviembre de 2019 rodeadas de su amada familia. Le precedieron en la muerte su padre, José Mercado Romo. Quedan para atesorar su memoria está su madre Jesusa Guzmán de Mercado; su esposo Cristóbal R. Valadez; niños Gerardo "Jerry" (Eva) Valadez, Cristóbal "Cris" (Melissa) Valadez, Jr., Imelda Gabriella Valadez, Sandra Virginia (John) Ebel, Luis Valadez; hermanos Rubén (Rosa) Mercado, José Ángel (Carmen) Mercado, Daniel (Beatriz) Mercado, Margarita (Francisco) Guevara, Alma (Rufino) Quintanilla, Ana María Torres, Leticia (Vinicio) Alvarado y María de Jesús Mercado; nietos Cristóbal III, Cristian Raymundo, Eros Sebastián, Ramsey, José Gerardo, Jacob y Ryan Valadez. A ella también le sobreviven numerosas sobrinas, sobrinos, suegros y primos. Era una esposa leal, devota y una madre ferozmente protectora. Ella también era una abuela amorosa e indulgente. La Sra. Valadez fue una excelente cocinera autodidacta de buena cocina, jardinera apasionada y viajera del mundo. Ella también era una jugadora semiprofesional y era conocida por ser sofisticada y creadora de tendencias. El funeral se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre de 2019 desde la a las 9PM con el rezo del Santo Rosario a las 7PM en el Sunset Memorial Funeral Home. Una misa fúnebre se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2019 a las 2 PM en St. Mary's Catholic Church. El sepelio seguirá en el Buena Vista Burial Park a las 3 PM. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory Flower Shop. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 350-8485.

