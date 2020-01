Posted:

TWILA DAWN YOUNG, pasó a su recompensa el 25 de diciembre de 2019. Nació en Sinton, Texas, hija de Peggy Copeland y John William (JW) House el 24 de agosto de 1958. Su padre JW le precedió en la muerte. Un alma bella y amable. Caritativa y amorosa. Una gran esposa, madre, banquera y empresaria. Twila se casó con su esposo Lloyd George Young el 9 de junio de 1979 y tienen una hija, Aimee y su hijo Keith. Ella era copropietaria, junto a su esposo, El Chinito, de una empresa mercantil durante más de 20 años. Una madre de fútbol para su hija y el resto de los miembros del equipo, estuvo activa en su comunidad sirviendo en la junta directiva de la Sociedad Zoológica del Valle y presidió el Zoofari anual durante unos años. Fue miembro del Sunrise Rotary Club y fue presidenta. Asimismo, también fue miembro de la Catedral de la Inmaculada Concepción y de la Capilla del Sagrado Corazón. Twila luchó contra el cáncer estos últimos dos años y medio de su vida con gran dignidad y una actitud increíble, y continuó trabajando como banquera en el Texas Community Bank hasta que se hizo imposible por última vez. Además de su esposo e hijos, ella deja a su madre Peggy (Harry) Ray, hermanos, David (Sheila) House, Paul (Lisa) Ray y su hermana Becky (David) Stewart. El rosario y el entierro serán en el Sacred Heart Chapel, 600 E. Elizabeth Street, el domingo 69 PM. Una misa fúnebre se llevará a cabo el lunes por la mañana a las 10 AM con el sepelio inmediatamente luego en el cementerio Rose Lawn. Se pueden hacer donaciones en su memoria al Fondo de Restauración y Mantenimiento de la Capilla del Sagrado Corazón c / o Catedral de la Inmaculada Concepción, 1218 E. Jefferson Street, Brownsville, Texas 78520.

