Trinidad H. Esparza de Brownsville, falleció el sábado 9 de mayo de 2020 en su residencia en Brownsville. Le precedieron en la muerte su esposo, Claudio Esparza; hija, San Juana Fuentes; siete hermanas y un hermano. A la Sra. Esparza le sobreviven sus hijos, Jesús Puentes de Dimmitt, Texas, Guadalupe (Sylvia) Esparza y María Ignacia F. Ramírez; 6 nietos, numerosos bisnietos y tataranietos. Debido a las restricciones actuales, la familia tendrá un servicio privado, la familia agradece a todos por su apoyo y amor. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com. Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542-5511.

