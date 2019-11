SAN ANTONIO, Texas — El héroe de la Segunda Guerra Mundial, Thomas Warren Stevenson Jr., de 97 años, falleció el martes 22 de octubre en San Antonio, Texas.

Tom nació el 1 de septiembre de 1922 en Brownsville, Texas, hijo de Thomas Stevenson y Edna Marie Deyo Stevenson. Se graduó de Brownsville Jr. College en 1942 y se unió al Army Air Corps.

Fue un piloto de bombardero B17 de la Segunda Guerra Mundial con la 15ª Fuerza Aérea estacionada en Italia del 19441945. Fue durante este tiempo que Tom completó 50 misiones en toda Europa, ganando la Distinguished Flying Cross y ascendido a Oficial de Operaciones.

Después de la guerra, Tom voló brevemente para Pan Am. Se casó con Nancy Newton de Dallas en 1947, y residieron en Brownsville. Se unió a la Reserva de la Fuerza Aérea volando de Brooks Field, San Antonio en 1950 y trasladó a su esposa y a sus cuatro hijos a Harlingen en 1954, luego se mudó a Corpus Christi y luego a Charleston, West Virginia con la Compañía Foxboro en 1966.

Después de 52 años, Nancy falleció en 1999. Más tarde, Tom se familiarizó con su amiga de la escuela preparatoria Barbara Bauchman. Se casaron en 2003 y residieron en Seguin, Texas, hasta la muerte de Bárbara en 2017. Tom se mudó a San Antonio, donde se convirtió en miembro honorario del grupo Hill Texing de la Fuerza Aérea Conmemorativa “Stinson Airfield”.

Fue bien atendido por su familia de Texas y sus cuidadores Consuelo Rodríguez y Emma Kerns.

Tom fue precedido en la muerte por su primera esposa, Nancy Newton Stevenson; y su segunda esposa Barbara Bauchman Stevenson; hermana Ethel Marie Fletcher; y su hermano William Edward de San Antonio. A Tom le sobreviven su hermano Robert Eugene Stevenson (Alicia) de Brownsville; hijo Thomas III (Catherine); hijo Robert (Susan); hija Anne Moccia (Dave); hija Betsy Snyder (Dan); hijastras Jan Meadows (Gib); Susan Newburn; Barbara Anne Ruben (Joe Lees); hijastro John Allen Bauchman (Beth). Tom fue bendecido con 8 nietos, 7 nietastros, 3 bisnietos y 12 bisnietastros.

Tom era conocido como un caballero divertido con una dignidad tranquila que parecía precederlo donde quiera que fuera y con quienquiera que se encontrara. Como fue citado en Touching the Sky: A Memoir, por Catherine Nixon Cooke y Edward Anzueto, 2019: “Toqué el cielo y toqué los corazones; he bajado mis alas y he volado alto”.

Servicio de sepultura:

Sábado 2 de noviembre de 2019, 3:00 p.m., en Cementerio Buena Vista, Brownsville, Texas.

Dan Snyder (yerno) oficiará. En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones conmemorativas al grupo C. A. F. "Tex" Hill Wing Stinson Airfield

