Posted:

BROWNSVILLE —Soundra Joan "Sonnie" Herbert Sommer, de 87 años, falleció en el Centro Médico Valley Baptist en Harlingen, Texas, el viernes 19 de junio de 2020. Ella nació en Filadelfia, Pensilvania, el 12 de marzo de 1933 de sus padres, Aaron Harry Herbert y Doris Rosen Herbert. Soundra se casó con Marcel William "Buddy" Sommer el 10 de septiembre de 1950 en Temple Beth El en Brownsville, Texas. Ella tuvo tres hijos, Aaron Daniel, Mitchell Laughton y Stephen Ira Sommer. Sonnie estuvo activa en el área local de Brownsville con Girl Scouts, Rainbow Girls, Eastern Star y West Brownsville Little League Baseball. Le sobreviven sus tres hijos, Danny, Mitchell (esposa Jennifer) y Stephen de Brownsville, San Benito y San Antonio. También le sobreviven sus cinco nietos, Amanda Stambaugh (esposo Anthony), Kayleigh Morales (esposo Josh), Sydney Grayson (esposo Kyle), Pauley y Trevor Sommer, y sus bisnietos Luke y Reed Stambaugh. Los portadores del féretro son Danny Sommer, Stephen Sommer, Trevor Sommer, Ross Korngut, Kent Brashear y Larry Holtzman. Los portadores del féretro honorarios son Fred Korngut, Anthony Stambaugh, Kito Holtman Kyle Grayson, Josh Morales, Kent Brashear y Pat Murphy. Un servicio conmemorativo se llevará a cabo en el sitio del servicio funerario en The Brownsville Jewish Cemetery a las 2 p.m. esta tarde, domingo 21 de junio de 2020. Los servicios de sepultura se transmitirán en vivo dentro de su página de tributo obituario en www.darlingmouser.com/obituary/Soundra Sommer La familia desea agradecer al dedicado personal del Valley Baptist Medical Center en Harlingen, Texas, por su excelente atención y su excelente apoyo profesional. También nos gustaría agradecer a familiares y amigos por su amor y apoyo durante este momento difícil. En lugar de flores, envíe donaciones a Temple Beth El, en el 24 Coveway, Brownsville, Texas 78521. Se invita a familiares y amigos a enviar sus condolencias a la familia de Sonnie, firmar el libro de visitas y ver el obituario en línea en www.darlingmouser.com.

