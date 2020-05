Posted:

BROWNSVILLE, Texas — Soledad Benavides, amorosa madre, abuela, bisabuela, hermana, hija y amiga entró en descanso eterno en su residencia el lunes 4 de mayo de 2020, rodeada de su familia, a la edad de noventa años. Soledad era una mujer espiritual de fe. Católica devota, fue feligrés de Santa María, Madre de la Iglesia. En su tiempo libre, disfrutaba jugando chalupa, mirando sus novelas favoritas y cuidando su jardín. Le encantaba cocinar para su familia, a menudo atendiendo a los gustos particulares de cada miembro de su familia, un tipo de buffet, y hacía las mejores tortillas de harina. Soledad siempre será recordada por su personalidad cariñosa y afectuosa y será extrañada por todos aquellos que tuvieron la suerte de haberla conocido. Le precedieron en la muerte su esposo, Felipe Benavides, Jr.; padres, Jesús Salazar y María Irene Salazar; hermanos, Raúl y Jesús Salazar; y sus hijos Rodolfo Villegas, José de Jesús Villegas, Dalia Benavides, Andrés Benavides, Irene Benavides, Felipe Benavides III y Enrique Benavides. Deja atrás para apreciar su memoria a sus hijos Irma Rodríguez, Emma Martínez, José Luis Villegas (Elia M. Villegas), Silvana Robinson, Baldemar Benavidez, (Margarita "Daisy" Benavidez), Graciela Castillo, Robert Benavides, Juan José Benavides y Verónica Benavides Martin; nietos Bertha Rodriguez, Gilberto Rodriguez, Jr., Josué Villegas, Miguel Angel Garza, Jason Villegas, Eduardo Garza, Lori Ann Villegas, Rachel Benavidez, Adam "Allen" Osegueda, Jr., Baldemar Benavidez, Jr., Christopher Michael Childress, Erica Ybarbo, Eric Ybarbo, Ivanna Nicole Marie Robinson y Matthew Ybarbo; bisnietos Joshua Andrew Villegas, Jesse James Villegas, Jordan Michael Villegas, Adrienne Lourdes González Villegas, Isabella Benavidez, Rowen Elyas Gonzalez Villegas, Samuel Miles Garza, Alonzo Baldemar Guzmán y el Rey Kayn Osegueda; y su hermana, María Teresa Gamino. Las horas de visita se llevarán a cabo mañana jueves 7 de mayo de 2020 entre las doce de la tarde y las seis de la noche, con una recitación del rosario sagrado a las cuatro de la tarde el jueves, en la capilla del este de Darling Mouser Funeral Home. Los servicios de compromiso serán privados. Hay un límite de setenta y cinco personas dentro de la funeraria en todo momento debido a la situación del COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requerirá una máscara facial dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos de Soledad se pueden compartir en www.darlingmouser.com.

