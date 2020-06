SILVINO GONZALEZ

Posted:

Silvino González falleció el sábado 16 de mayo de 2020 en su casa en Brownsville, Texas. Después de una breve batalla contra el cáncer. Nació en San Sebastián el Grande, Jalisco, México, hijo de Petra Rivera Aguilar y Gabriel Bustos. Le sobreviven su esposa durante 59 años, María Isabel Rivera de González; sus hijas Petra Carmen González, María Isabel González, hijos Silvino González Jr. y Rigoberto González; ocho nietos; y dos bisnietos. Era un hombre fuerte, admirable, trabajador. Fue soldador durante 35 años en el puerto de Brownsville. Su fuerte voluntad y palabras de sabiduría nos inspiraron a nosotros y a sus nietos a trabajar siempre duro y tener éxito. La visita será el martes 19 de mayo de 2020 de 1 p.m. a 10 p.m. con un rosario a las 6 p.m. seguido de un servicio de capilla el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 11 a.m. seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Debido al COVID 19, las regulaciones no se permiten a más de 32 personas a la vez. Para aquellos que no pueden asistir y no asistirán debido a que son mayores y al distanciamiento social, la familia comprende completamente. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541 5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, June 9, 2020 11:21 am.