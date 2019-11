Shirley Dean Velten falleció el 26/10/2019 en su casa rodeado de su amada familia.

Le precedieron en la muerte su hijo Robert Dean Velten y sus padres: William Ada Velten y Minnie Mae Mohle.

Deja para atesorar su memoria a su esposa Mary Bee Velten, su hija y su esposo Lin V. Richey, Johnny L. Richey; hijo John W. Velten y esposa Irma P. Velten.

Las visitas serán el martes 29 de octubre de 2019 de 11 a.m. a 3 p.m. Un servicio de Capilla se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre de 2019 a las 10 a.m. en Chapel of Angels. Los arreglos funerarios han sido confiados a Funeraria Del Angel Buena Vista.