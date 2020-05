Posted:

SUGAR LAND — Óscar G. Garza, Jr. falleció pacíficamente mientras dormía el 9 de mayo de 2020, después de una batalla de dos años con cáncer de hígado. Se graduó de la Universidad de Texas en Austin en 1984 y vivió en Pflugerville, donde trabajó en Harte Hanks como administrador de la base de datos. Aunque odiaba el tráfico de Austin, amaba la ciudad de los Longhorns de Texas. Era un ávido amante de los deportes y un fanático de los Cowboys de Dallas, los Astros de Houston y los Longhorns. Fue el luchador más ético y correcto jamás conocido por quienes lo conocieron. Desaparecido demasiado pronto, ha dejado un legado increíble: un gran hermano, un tío increíble y un amigo fiel para muchos. Sin importar su edad avanzada, saludaría a las personas cercanas a él no por su nombre, sino con un “apodo” y otros nombres tontos que inventaría en el acto. Era un niño grande, ¡y muy listo! A Óscar le sobreviven su madre, Elia Garza y sus hermanos, Pearl (Adolfo) Beltrán, David (Glenda) Garza, Bea Garza, Jaime (Elvia) Garza, Patricia (Chris) Armitage y Jessica (David) Garza. Óscar era un tío amoroso con Angela Beltrán, Jennifer Beltrán, Vanessa Beltrán, Stephanie Norris, Jaime Garza Jr., Natalie Garza, Valerie Garza, Andie Armitage y Cole Armitage. Lo extrañaremos muchísimo. La familia recibirá invitados para un tiempo de visita a partir de 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. el sábado 16 de mayo de 2020 en la funeraria Cook Walden Davis en Georgetown con servicios funerarios a las 2:00 p.m. Se establecerán procedimientos de distanciamiento social para las visitas y el servicio funerario. Los últimos deseos de Óscar fueron donar a St. Jude y a The V Foundation para continuar la lucha contra el cáncer. Se pueden compartir palabras de consuelo con la familia en www.cookwaldendavisfuneralhome.com Arreglos por la funeraria Cook Walden Davis, en 2900 Williams Drive, Georgetown, Texas 78628 (512) 863-2564. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, May 26, 2020 6:14 pm.