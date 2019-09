Posted:

Los Fresnos, Texas, de Olmito, Texas, falleció el miércoles 4 de septiembre de 2019 en su residencia. Le precedieron en la muerte su esposa, Lydia Esquivel. A Santos le sobreviven sus hijos: Israel Esquivel, Abel Esquivel, Xavier Esquivel; hija Toni (Oscar) Ceballos; hermanos: Samuel Esquivel, Celia Arellano y Sara Cortez; y nietos: Desareah M. Esquivel, Ryleah J. Esquivel, Israel J. Esquivel, Nolan A. Esquivel, Jeremiah L. Esquivel, Victoria L. Esquivel y Joseph A. Ceballos. El Funeral comenzará el domingo 8 de septiembre de 2019 de 12 del mediodía a 9:00 p.m., con honores militares a las 4:00 p.m. por American Legion Post 43 en Thomae Garza Funeral Home. La cremación seguirá de acuerdo a sus deseos. Puede firmar el libro de visitas en línea y enviar palabras de consuelo, flores o tarjetas de condolencia a la familia de Santos Esquivel en: www.thomaegarza.com. Los arreglos funerarios se confían al cuidado de ThomaeGarza Funeral Home and Crematory, 395 S. Sam Houston, San Benito, Texas, (956) 399-1331.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, September 9, 2019 6:04 pm.