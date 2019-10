Posted:

Santiago “Jimmy” Ramírez de Pasadena, Texas, entró en eterno descanso inesperadamente el sábado 28 de septiembre de 2019 en Houston, Texas. Tenía 74 años de edad. Nació en Brownsville, Texas, el 20 de mayo de 1945 de sus padres, María Luisa y Santiago Ramírez Costello. Además, le preceden a Jimmy en la muerte sus padres, María Luisa y Santiago Ramírez Costello y su hermana, Esperanza Ramírez Cortez. A Jimmy le sobreviven sus hermanos, Frank (Eva) Ramírez, Connie (Andrés) Torres, Cel Ramírez, Alicia (Bill) Holloway y Linda “Bibi” Maza. Además, su esposa Olga y sus dos hijos, Jimmy, Jr. y Christopher (Miho). Su orgullo y alegría eran sus nietos, Ariel, Emily y Liana. Jimmy también amaba a todos sus sobrinos, sobrinas y primos. Jimmy era una persona única e increíble. En su vida tuvo varios trabajos. Fue bombero forestal en California. Fue empleado de Goodyear durante 30 años. Sus pasatiempos incluyen jardinería, natación, buceo, pesca y snorkel. Amaba la playa, los deportes y los Tejanos. Jimmy era conocido por su deliciosa barbacoa en Pasadena, Texas. Le encantaba toda la música de los viejos éxitos de Solid Gold. Amaba a nuestro querido Señor Jesucristo. Jimmy será extrañado inmensamente. Todos sus hijos, familiares y amigos querían mucho a Jimmy. Nunca lo olvidaremos. El funeral se llevara a cabo el lunes 7 de octubre de 2019 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. con servicio de capilla a las 11:00 a.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. Todos los servicios se concluirán después del funeral. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 Mc Davitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Proveedor de Dignity Memorial. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, October 9, 2019 4:42 pm.