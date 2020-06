SAMUEL SANTOS CARRANCHO

Posted:

Samuel Santos Camacho de Cadillac, falleció el martes 26 de mayo de 2020 en el Munson Medical Center. Tenía 61 años. Sam nació el 7 de noviembre de 1958 en Brownsville, Texas, hijo de George y Minerva (Lugo) Carrancho. Se graduó de Pace High School en Brownsville, Texas. El 25 de agosto de 1991 se casó con su amor a primera vista, Alma Gómez en Brownsville, Texas. La pareja tenía sin hablarse una conexión especial. Sam pasó su carrera trabajando como comprador para FIAMM Technologies durante casi 30 años. Fue un empleado clave para la puesta en marcha y la reubicación de FIAMM de Texas a Cadillac y fue un trabajador orgulloso. A Sam le encantaba preparar deliciosas comidas para su familia, su famoso puré de papas, jamón y barbacoa serán extrañados por ellos. Le gustaba pasar tiempo en la jardinería al aire libre. En su tiempo libre, le gustaba hacer viajes especiales al casino. Apreciaba el tiempo que pasaba con su esposa e hijos. A Sam le sobreviven su amada esposa, Alma Carrancho de Cadillac; niños, Adrián Carrancho de Grand Rapids, Rebecca “Becky” Carrancho de VA y Samantha Carrancho de Cadillac; padre, George Carrancho, Sr., hermanos, Terri (Jesse) Saldivar, Mini Porter, Sylvia Carrancho, Óscar (Elizabeth) Carrancho y George (Sean) Carrancho Jr .; numerosas sobrinas y sobrinos; y muchos otros familiares y amigos amorosos. Le precedieron en la muerte su madre, Minerva Carrancho y un cuñado, Delbert Porter. La incineración ha tenido lugar y no se realizarán servicios en este momento. Las contribuciones a recuerdos son dirigidas a la familia Carrancho y al cuidado de su esposa, Alma Carrancho. Las condolencias y recuerdos pueden compartirse con la familia en línea en www.Hitesman Holdship.com. La familia está siendo atendida por la funeraria Hitesman Holdship Funeral Home. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 17, 2020 2:12 pm.