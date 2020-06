Posted:

RUFINO MORENO MEDINA, en Brownsville entró en eterno descanso el 1 de junio de 2020 en su casa en Brownsville, TX, rodeado de su amada familia. Nació el 15 de marzo de 1958 de Petra y Bernardo Medina. Se graduó de Port Isabel High School y Pan American University. El Sr. Medina, como lo conocían sus muchos, muchos estudiantes, fue un dedicado maestro de matemáticas en BISD durante 35 años antes de retirarse en 2014. Además de enseñar, su otra pasión en la vida fue entrenar y ser voluntario en la Liga de Little Miss Kickball Brownsville North durante 25 años. Era un insaciable fanático de los Astros y los Texans, pero sobre todo, disfrutaba pasando tiempo con su amada esposa y familia. Rufino era un devoto esposo y padre, abuelo cariñoso, hijo obediente y hermano confiable. Le precedieron en la muerte su padre Bernardo Medina y su hermano José Medina. Le sobreviven su esposa Josefa, sus hijas Yara Aguilar, Griselda (Rogelio) y Elaine Medina, sus nietos Lynn y Briana Garza, Andrew y Yara Pérez, Roen y Roman Gonzalez, y los grandes perros Wall E y Jax Medina. A él también le sobreviven su madre Petra Medina, sus hermanos Abel (Verónica) Medina, Rosa (Arturo) Marino, Sandra y Agelina Medina y numerosas sobrinas y sobrinos. Será muy extrañado por todos. La visita se llevará a cabo hoy miércoles 3 de junio de 2020 de 1 a 9 PM en Sunset Memorial Funeral Home. El servicio de capilla se llevará a cabo el jueves 4 de junio de 2020 a las 10 AM en Sunset Memorial Funeral Home. Los servicios concluirán. Los servicios han sido confiados a Sunset Memorial Funeral Home. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 350 8485 "La breve carrera del tiempo corre bien y con paciencia, Así que déjame morir, en paz, en silencio, Solo recordado por lo que he hecho".

