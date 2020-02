ROY STEWART KLEIN

Posted:

McALLEN — Roy Stewart Dale, de 87 años, falleció en Houston, Texas, el 18 de febrero de 2020, una vida bien vivida. Roy era amado por su esposa, Katie Klein Dale y sus hijos que lo sobreviven, Jonathan Dale y su esposa Martina Dale, Harrison Dale y Joshua Dale, Pearson Klein y su esposa Leslie Martinez Klein, y su hija Cassidy Klein. Fue precedido en la muerte por su hijo, David Dale, y sus padres. A Roy también le sobreviven su hermana, Rene Kessler, de Lake Worth, Florida, su sobrino y esposa, Bill y Herminia Drobkin de Las Vegas, Nevada, y su prima Helen Freeman. Roy nació en un taxi en el Bronx, Nueva York, y creció en la ciudad de Nueva York. Roy se mudó al Valle del Río Grande en 1978. Practicó derecho en Brownsville, Texas, antes de mudarse a McAllen, Texas y practicar con Dale & Klein, L.L.P. y casarse con su compañera en el trabajo y en la vida. Estaba orgulloso de ser un abogado de 58 años con calificación AV que asistió al City College de Nueva York y la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana. Roy hizo una carrera de lucha por los desvalidos, los oprimidos y los indefensos, y siempre buscó una forma de resolver el problema que era imposible para todos los demás. Logró cambiar la ley en Indiana para una viuda a la que se le negaban los beneficios de viudez bajo una póliza de seguro de vida. Roy consideró que fue un honor haber sido nombrado miembro de la Junta Escolar del Sur de Texas I.S.D. Roy fue ex miembro del ejército y fue un intérprete de lengua alemana para el ejército de los Estados Unidos durante el conflicto de Corea y trabajó en muchos trabajos antes de completar su educación. Le gustaba la agricultura, la lectura, la inversión en acciones y la tutoría de muchos abogados. Roy tenía una pasión por la historia y era una enciclopedia de hechos. Roy adoraba a su familia y era miembro de la Congregación del Templo Emanuel. Era caritativo, brillante y erudito. Fue directo en sus opiniones e impecablemente honesto. Roy era el hombre que llevó dinero al banco cuando el cajero automático le dio demasiado dinero. Roy luchó contra el linfoma y sus consecuencias durante 14 años, nunca decidió rendirse y planeó sus próximos cinco años. Su mente brillante nunca flaqueó ni disminuyó mientras luchaba contra múltiples problemas de salud. Fue adorado por sus amigos. Roy cumplió un sueño de toda la vida en noviembre de 2019 al viajar a Israel y experimentar su belleza y su rica historia. Roy sacrificó todo por su familia y sintió que su familia era su legado más importante y su mayor fuente de fortaleza hasta el final, nunca queriendo ceder a la enfermedad y permanecer aquí para su familia. Los servicios se llevaron a cabo el 22 de febrero en la St. Mark United Methodist Church. El entierro siguió en el cementerio Roselawn. El rabino Claudio Kogan ofició en el cementerio. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, February 26, 2020 3:53 pm.