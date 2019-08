Posted:

ROY A. WEAVER, de Brownsville, Texas, devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo, hermano y amigo, entró en descanso eterno el 14 de agosto de 2019 en Valley View Memory Care en Harlingen, Texas. Nació en Brownsville, Texas, el 2 de octubre de 1939. Le precedieron en la muerte sus padres George H. Weaver y Beatriz Garza; hermanos George C., Robert L. Weaver y Gloria Weaver Salinas. Quedan para atesorar su memoria su esposa de 58 años Lupita, sus hijas Belinda (Rick) Lara, Julie (Robert) Gonzales, su hijo John (Joy) Weaver; nietos Jenika, Kaitlin, Lizandra, Kirsten, Rob, Luke, Seth, Timmy y Derick; bisnietos Joaquín y Liam; hermanos Mary Francis Lloyd, Rey (Rosa), Ron (Wanda), Albert, Henry (Mónica), Rudy y Richard. El funeral se llevarán a cabo el lunes 19 de agosto de 2019 de 1 a 4 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. El funeral continuará a las 5:30 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. en Livingway Family Church (350 W Ruben M Torres Sr. Blvd., Brownsville, TX 78520). Los servicios concluirán a las 9 p.m. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory Flower Shop. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 3508485. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, August 19, 2019 12:31 pm.