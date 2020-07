Posted:

BROWNSVILLE —Rosa Lucio, de Brownsville, falleció el jueves 18 de junio de 2020 en el Valley Regional Medical Center en Brownsville. Le precedieron en la muerte su madre, Raquel Lartigue Lucio; tías, Andrea, Estella, Irma y Ruth Lartigue; tío, Roberto Lartigue Jr.; primo, Roberto Lartigue III. A la Sra. Lucio le sobreviven su padre, Luis (Juanita) Lucio Jr.; hermanos, Raquel Lucio, Norma Ochoa, Luis Lucio, Robert Lucio y Myrtha Lucio; tía, Georgina A. Lartigue; tío, Pablo Luna Jr.; primos, Verónica (Edward) De La Rosa, y Justin D. Lartigue Sr., y otros parientes. La visita se realizará de 3 p.m. a 9 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. el domingo 21 de junio de 2020, en la Capilla Garza Memorial Funeral Home. Todos los servicios concluirán al final de la visita. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542-5511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:20 pm.