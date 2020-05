ROSA D. ABREGO

Posted:

Entró al descanso eterno el viernes 8 de mayo de 2020, rodeada de su amada familia. Rosa nació el 5 de septiembre de 1935. "Ser madre es descubrir fortalezas que no sabías que tenías y lidiar con temores que nunca supiste que existían". Proviniendo de orígenes muy humildes, nuestra madre tuvo la capacidad de alargar cada dólar. Siempre había mucha comida deliciosa en la mesa, pasteles de cumpleaños para celebrar aniversarios y regalos envueltos debajo del árbol de Navidad. Ella inculcó la importancia de la educación al hacernos leerle mientras hacía tortillas de harina, asegurándose de ir a la escuela todos los días y premiando con dólares la "A" en el boletín calificaciones. Ella era la roca, confidente, consejera, partidaria, financiadora, árbitro y solución de los problemas de sus hijos. Sus hermosos nietos, bisnietos y tataranietos fueron su orgullo y alegría. Sus hermosos nietos, bisnietos y tataranietos fueron su orgullo y alegría. Uno de sus pasatiempos favoritos fueron sus plantas. Ella reprodujo plantas con "podas" y replantó árboles "fresno". Nuestra madre era una mujer extraordinaria; ella vivirá para siempre en nuestros recuerdos. A Rosa le preceden en la muerte Celestino Abrego Sr. los niños; David Abrego, Henry Abrego y Joseph Abrego; cuñada Maria G. Abrego. A Rosa le sobreviven; los niños; Celestino Abrego Jr., Carlos Abrego, Jorge Abrego, Pedro Abrego, Yolanda Abrego, RoseMary Abrego, Patricia Abrego y Robert Abrego. Rosa fue sepultada el martes 12 de mayo de 2020 en Rose Lawn Memorial Gardens, 4464 Old Port Isabel Rd, Brownsville, Texas 78526. Los arreglos del funeral han sido confiados al cuidado de la Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd., Browns­ville, TX., 956 541 5400, Dignity Memorial Provider.

