ROBERTO JOSE DE LACHICA, R.PH

BROWNSVILLE - Roberto José De Lachica, R.PH, padre amoroso, abuelo, hermano, hijo y amigo entró en descanso eterno el martes 5 de mayo de 2020 a la edad de ochenta y uno. Roberto nació el 28 de diciembre de 1938 en Laredo, Texas, de sus padres, Ernesto de Lachica y Carmela Kerchoffs. Asistió a St. Augustine High School en Laredo, St. Mary's University en San Antonio y la Universidad de Houston. Orgulloso veterano, se desempeñó como Capitán (CPT) en el Ejército de los Estados Unidos, donde fue condecorado y recibió una Medalla del Servicio de Defensa Nacional. Roberto era un Farmacéutico Registrado consumado y propietario de la Farmacia Los Ebanos y recibió la Citación de Logro de la Junta Farmacéutica de Texas por 50 años de servicio en farmacia. Un católico devoto, fue un feligrés activo de Santa María, Madre de la Iglesia. En su tiempo libre, Roberto disfrutaba viajando por los cielos como piloto privado e instructor de vuelo y al aire libre como un ávido cazador y pescador. Dejando atrás para apreciar su memoria está su amada y devota esposa, Linda de Lachica; sus hijos Robert Joseph de Lachica y su esposa Diana, Ernest Albert de Lachica y su esposa Sarah, y Albert Edward de Lachica y su esposa Marianna; nietos Marial de Lachica, Daisy de Lachica, Tessie de Lachica, Albert de Lachica II y Anastasia de Lachica; y sus hermanas Carmela Martinez, Rosa María Martínez y Graciela Acosta; y su cuñada, Irma Jo de Luna Hernández, y sus muchas sobrinas y sobrinos. La familia se reunió para un entierro privado en Buena Vista Burial Park en Brownsville, Texas. En lugar de los recuerdos habituales, la familia agradecería hacer donaciones a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, en 1200 Lincoln Street, Brownsville, Texas 78521. Los recuerdos de Roberto se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546 7111.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, June 9, 2020 11:28 am.