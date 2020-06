Posted:

ARROYO CITY - Richard L. Ostos Jr., cariñosamente conocido por su familia y amigos como Dick o Dickie, falleció en su casa, como lo deseaban, el viernes 22 de mayo de 2020 en Arroyo City. Dickie nació y creció en Brownsville, Texas, donde también asistió a la escuela. Se alistó en los U.S. Marines y después de completar sus deberes, Dick fue a Houston donde asistió y se graduó de la escuela de negocios. Dick fue un ávido cazador y pescador toda su vida. Continuó trabajando en Dix Shipping durante muchos años, donde finalmente se retiró lo suficiente como para disfrutar de muchos años de viajes, caza y pesca con su esposa Crystal y su padre, Richard L. y su madre, Vivian, quienes lo precedieron en la muerte. Dick fue profundamente amado y será extrañado por todos aquellos afortunados de haberlo conocido, especialmente aquellos numerosos miembros de la familia, y el elenco de innumerables amigos lo suficientemente afortunados de haber pasado tiempo cazando y/o pescando con él. Quedan para atesorar sus recuerdos su esposa Elizabeth Ostos (Banda), su hija, la Capitán del Ejército de Estados Unidos, Brenda E. Banda, sus queridas hijas: Kelly Ostos y su esposo Alejandro Villalobos, Melanie Ostos y su esposo Héctor González; sus entusiastas nietos José Ricardo Villalobos y Stefan Marín González, y sus adoradas nietas Alexia Villalobos Camp, Carla Villalobos Ibarra y Rachel Grace González; cuatro bisnietos y una bisnieta en camino. También lo extrañarán sus dos hermanas, Patricia Cheshire (Jab) Murray, y Anne (Brad) McCumber y sus dos hermanos Daniel (Sylvia) Ostos y Robert (Nancy) Ostos; numerosas sobrinas y sobrinos que lo amaban mucho, además de otros miembros de la familia extendida y una gran cantidad de amigos de toda la vida. Debido a circunstancias sin precedentes que todos enfrentamos actualmente, se establecerá una celebración de vida para Dick para una fecha posterior que se determinará, una vez que las condiciones de peligro debido al COVID 19 tal vez hayan disminuido o bajado a un nivel menos severo. Hasta ese momento, reúna todas las imágenes que tenga con Dick o escriba recuerdos y publíquelos en www.sunsetmemorialfuneralhome.com para que podamos disfrutarlos juntos.

