RICARDO 'RICHIE' SÁNCHEZ 5 de marzo de 1947 - 19 de mayo de 2020 BROWNSVILLE — Ricardo Sánchez falleció en su casa el 19 de mayo de 2020. Le precedieron en la muerte su padre, Abelardo Sánchez Sr.; madre, Catarina Sánchez, y cuñados, Albert Castro y Eleazar Guerra. Le sobreviven su esposa, Pilar Sánchez; hijos, Elizabeth Astrid (Roberto) Vázquez, Juan Ricardo (Lupita) Sánchez, Stacy (Daniel) Sánchez Ibarra, Gerry Sánchez, nietos, Steven Anthony Vázquez, Juan Ricardo Sánchez II, Mónica Nicole Vázquez, Mia Danielle Ibarra, Vanessa Marie Sánchez, Dominic Gerardo Sánchez, Joaquín Alessandro Ibarra; un bisnieto, Juan Ricardo Sánchez III; hermanos, Dolores Castro, Maggie Guerra, Abelardo (Rosie) Sánchez Jr., Alfonso (Sylvia) Sánchez; y numerosas sobrinas y sobrinos. Ricardo nació y creció en Brownsville, Texas. Su padre era Capitán del Departamento de Bomberos de Brownsville. Su madre era ama de casa. Ricardo asistió a la escuela St. Francis, la escuela Immaculate Concepcion, la escuela secundaria Cummings Jr. y la escuela Brownsville High School. Al crecer, Ricardo disfrutaba trepando árboles y viendo películas en los cines Capitol y Grande. Era monaguillo en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y estaba en el coro de Cummings Jr. High. Se graduó de Brownsville High School en 1967 y se unió a los U. S. Marines una semana después de graduarse. Ricardo asistió al campamento de entrenamiento en Camp Pendleton como parte del Pelotón 2010. Sirvió en la Guerra de Vietnam de 1967 a 1969 como Rifleman en Co. C, 1er Batallón, 3er Infantería de Marina, donde se ganó el apodo de "Ojo de águila". Se desempeñó como instructor de perforación en Camp Pendleton después de su gira en Vietnam. Ricardo conoció a su futura esposa, Pilar, el 18 de agosto de 1969 en San Diego. Nunca pasaron un día separados desde entonces. Regresaron a Texas poco después de conocerse. Ricardo sirvió brevemente en Hawai antes de dejar el servicio para comenzar su familia. La familia pasó un tiempo en Houston, donde Ricardo trabajaba en Powell Industries. Luego, la familia se dirigió a Brownsville, donde trabajó para Zenith, Marathon, Norton y Trico antes de retirarse. Era un fanático de la música de toda la vida, especialmente de los años 50 y 60. Le gustaban especialmente los Beatles, Bobby Vinton, Blood Sweat and Tears y la música romántica mexicana. Él era un gran admirador de Judge Judy y tenía un gusto dulce notorio. Parecía conocer a todos en Brownsville y tenía una historia para cada punto de referencia de la ciudad. Se mantenía cerca de sus amigos y era conocido por su sentido del humor muy sarcástico y una gran carcajada. Le gustaba burlarse de la gente, pero así es como demostraba que te quería. Será extrañado y amado por su familia. Realmente era único en su clase. Sirviendo como portadores de féretro; Juan Ricardo Sánchez, Juan Ricardo Sánchez II, Dominic Gerardo Sánchez, Steven Anthony Vázquez, Roberto Vázquez y Daniel Ibarra. Sirviendo como portador de féretro honorario; Joaquín Alessandro Ibarra. Las visitas se llevarán a cabo de 4 pm a 9 pm el domingo 24 de mayo de 2020 y continuarán de 9 am a 11 am el lunes 25 de mayo de 2020 en Garza Memorial Funeral Home. El servicio de entierro se llevará a cabo a las 12 del mediodía del lunes 25 de mayo de 2020 en Buena Vista Burial Park.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, June 9, 2020 11:44 am.